Objavljen seznam izvajalcev izobraževanj za osebe stare 55 let in več

Prebivalci Republike Slovenije, stari 55 let in več, so digitalne bone '22 prejeli v okviru zakona o spodbujanju digitalne vključenosti, ki ga je državni zbor sprejel konec februarja. Prejšnja vlada ga je pripravila z namenom povečanja digitalne razvitosti gospodarstva in celotne družbe. V sredini maja je bil objavljen razpis za izbor izvajalcev teh izobraževanj, zdaj pa je na voljo tudi seznam izvajalcev izobraževanj za osebe, stare 55 let in več.

Opravljeno neformalno izobraževanje predstavlja pogoj za koriščenje dobroimetja digitalnega bona '22, ki udeležencem omogoča nakup računalniške opreme.