Objavljen tretji poziv za razdelitev računalnikov

Upravičenci lahko vloge oddajo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov gc@sklad-kadri.si . Kot so navedli, pri prijavi ni treba prilagati nobenih dokazil, odločba pa bo poslana priporočeno po pošti. Ob pozitivni odločbi bodo upravičenci prenosni računalnik brezplačno prejeli na dom z dostavo Pošte Slovenije.

Da bi bile najbolj ranljive skupine obveščene o pozivu, je ministrstvo začelo akcijo osveščanja tudi v sodelovanju s humanitarnimi organizacijami, kot so Zveza prijateljev mladine, Rdeči Križ in Karitas, ter šolami in lokalnimi skupnostmi, so zapisali v današnji objavi.