Objavljena odločba glede neustavnosti zakona o parlamentarni preiskavi

Ustavno sodišče je objavilo odločbo, ki jo je v sredo predstavil generalni državni tožilec Drago Šketa in po kateri sta zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo, saj posegata v neodvisnost in samostojnost opravljanja državnotožilske funkcije. V delu je razveljavilo tudi akt o odreditvi preiskave v zadevi Kangler.

Ustavno sodišče je v obrazložitvi poudarilo, da je državno tožilstvo kot del izvršilne oblasti v razmerju do drugih organov izvršilne oblasti samostojno, v razmerju do zakonodajne in sodne oblasti pa neodvisno. Kot je navedlo, je ustavni položaj državnega tožilstva treba upoštevati pri odrejanju in izvajanju parlamentarnih preiskav. V zakonodaji ni predvideno sodno varstvo, pravno sredstvo ali drug učinkovit postopek, s katerim bi bilo mogoče preprečiti parlamentarne preiskave, ki protiustavno posegajo v neodvisnost državnih tožilcev, čeprav je obstoj takega postopka ključnega pomena za delovanje pravne države, varovanje človekovih pravic ter za neodvisno, nepristransko in pošteno sojenje. icon-expand Ustavno sodišče je objavilo odločbo po kateri sta zakon in poslovnik o parlamentarni preiskavi v neskladju z ustavo. FOTO: Miro Majcen Ustavno sodišče je presodilo, da bi bilo mogoče tak postopek urediti v skladu z ustavnim sistemom delitve oblasti in na način, ki ne bi ogrožal učinkovitega izvajanja parlamentarnih preiskav. Državni zbor mora protiustavnost odpraviti v enem letu Glede na navedeno je ugotovilo, da sta izpodbijana zakon in poslovnik v neskladju z ustavo, državnemu zboru pa naložilo, naj ugotovljeno protiustavnost odpravi v enem letu po objavi v uradnem listu. Hkrati je določilo, da je do odprave ugotovljene protiustavnosti o skladnosti akta o odreditvi parlamentarne preiskave z ustavno zagotovljeno neodvisnostjo državnih tožilcev pristojno odločati ustavno sodišče na zahtevo generalnega državnega tožilca. V nadaljevanju odločbe je ustavno sodišče še ocenilo, da je izpodbijani akt o odreditvi parlamentarne preiskave v zadevi Franc Kangler in drugi v delu, v katerem se nanaša na presojo pravilnosti konkretnih odločitev ali ravnanj državnih tožilcev in ugotavljanje odgovornosti tožilcev za take odločitve ali ravnanja, prav tako v neskladju z neodvisnostjo državnih tožilcev. Zato ga je v tem obsegu razveljavilo. Odločitev o neskladnosti zakona o parlamentarni preiskavi in poslovnik o parlamentarni preiskavi z ustavo je ustavno sodišče sprejelo s šestimi glasovi proti enemu. Proti je glasoval sodnik Klemen Jaklič. Izrek o razveljavitvi akta o odreditvi preiskave v zadevi Franc Kangler pa je sprejelo s petimi glasovi proti dvema. Proti sta glasovala sodnika Jaklič in Marko Šorli. Jaklič je dal delno pritrdilno, delno odklonilno ločeno mnenje.