Objavljena razpisa za novo vodstvo UKC Ljubljana

Za generalnega direktorja UKC Ljubljana je lahko imenovan kandidat z izobrazbo, pridobljeno po študijskih programih za pridobitev izobrazbe druge stopnje, imeti mora najmanj pet let delovnih izkušenj na primerljivih delovnih mestih s področja organizacije, vodenja in upravljanja. Kandidati morajo predložiti program dela in razvoja UKC Ljubljana, med pogoji pa sta tudi nekaznovanost in znanje enega tujega jezika.

Za strokovnega direktorja UKC Ljubljana pa je lahko imenovan kandidat z univerzitetno izobrazbo medicinske smeri, s pridobljenim nazivom visokošolskega učitelja na medicinski fakulteti ali nazivom višji svetnik, imeti mora tudi najmanj štiri leta delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih v zdravstvu. Kandidati morajo predložiti program strokovnega dela in razvoja UKC Ljubljana, med pogoji pa sta tudi nekaznovanost in znanje enega tujega jezika.

Mandat za generalnega direktorja kot tudi za strokovnega direktorja UKC Ljubljana traja štiri leta, po preteku mandatne dobe pa je lahko posameznik znova imenovan na isto mesto.