Objavljeni načrti: Kranj korak bližje razbremenitvi prometa

Državni prostorski načrt za avtocestni priključek Kranj sever, ki naj bi za kar 30 odstotkov razbremenili promet od priključka Kranj-vzhod proti Kranju in je eden od prometno najbolj obremenjenih odsekov v Sloveniji, je na Ministrstvu za okolje, podnebje in energijo uspešno zaključil fazo pridobivanja mnenj o ustreznosti okoljskega poročila. Z javno razgrnitvijo predloga lahko občani do 12. septembra podajo pripombe in predloge.