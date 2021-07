Objavljeno javno naročilo za izdelavo elektronskih osebnih izkaznic

Kot so danes zapisali na spletnih straneh vlade, je bilo naročilo 15. julija objavljeno na podlagi sporazuma o sodelovanju med ministrstvoma za notranje zadeve in za javno upravo ter Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS). Sporazum o sodelovanju na področju skupnega naročanja, izdelave, personalizacije in uporabe osebnih izkaznic za dokazovanje lastnosti zavarovane osebe v sistemu kartice zdravstvenega zavarovanja so podpisali 13. julija.

Kot so napovedal takrat, bodo elektronske osebne izkaznice z biometričnimi podatki in dodatnimi elementi za sodobno e-poslovanje začeli izdajati v začetku prihodnjega leta.