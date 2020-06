Objestna vožnja moških, ki so brezbrižno povozili gosi: kaj so ugotovili policisti?

Javnost je razburil posnetek vožnje moških, ki so namenoma povozili gosi. Objestnost, ki so jo prikazali med vožnjo in s katero so ogrožali tudi stanovalce naselja, bi se seveda lahko končala tudi z nesrečo. Ta pa bi po izjavah Klemna Grabljevca, zdravnika z rehabilitacijskega inštituta Soča, lahko davkoplačevalce stala tudi do 200.000 evrov. Toliko namreč lahko znašajo stroški rehabilitacije ponesrečencev po prometnih nesrečah. In ker je bil na zadnjem sedežu tudi alkohol, nesreča ni bila daleč. Kaj so ugotovili policisti?