Objestni pohod po Mariboru: osumljen nemški državljan

Maribor, 24. 09. 2025 17.54 | Posodobljeno pred 18 minutami

Jana Ujčič
Razbita okna, polomljena korita, poškodovana vrata, takšne so posledice vandalizma, ki se je minuli konec tedna odvijal v središču Maribora. Nepridiprav se je v eni noči na objestnem pohodu lotil trgovine in pa kulturnega središča Vetrinjski dvor, uničeval pa je tudi inventar na terasah gostinskih lokalov. Noč kasneje pa se je nekdo lotil še enega lokala v središču mesta.

V kulturnem središču Vetrinjski dvor v centru Maribora je storilec v soboto proti jutru povzročil precejšnje razdejanje, razbil je tudi močno steklo na vratih.

"Ta vhodna vrata, ravno zdaj poteka festival in smo morali to pač za silo sanirati, ker niso to najbolj enostavne šipe več. V atriju je bilo vse razmetano, razbiti koši, potrgano oziroma izruvano drevo iz ogromnega lonca," je našteval Marko Brumen, producent Vetrinjskega Dvora – Narodni dom Maribor. In dodal, da je ob tem razbil še nekaj šip in poškodoval vrata, ukradel ni nič. Škode je za približno 3000 evrov. 

Predvsem je žalostno, da se kaj takega sploh dogaja, razmišlja Brumen. "Je šlo za čisti vandalizem, ni šlo za ropanje, ampak za objestnost, za ne vem kakšne vzroke, preprosto za željo po uničevanju nečesa, kar je namenjeno skupnosti." 

Isti storilec naj bi razbijal tudi drugje. Policisti so v zvezi s tem izsledili 39-letnega nemškega državljana, ki ga bodo kazensko ovadili.

Tarča vandalizma je bila tudi ta trgovina v središču mesta, storilec je kar s cvetličnim koritom razbil veliko izložbeno okno. Škode je za okoli 4000 evrov, ukradel sicer ni nič. Steklo pa bodo v kratkem sanirali. 

Policisti pa še preiskujejo, kdo je razbil vrata na gostinskem lokalu v središču mesta v noči na soboto, v notranjost pa odvrgel kocke za prižiganje žara. Vrata so sicer tam že popravili. 

Nedolgo nazaj pa je nekdo poškodoval okna še na dveh lokalih. 

Na policiji pravijo, da se na prijave nemudoma odzovejo, da pa gre pri tovrstnih ravnanjih za dejanja posameznikov, pri čemer pa da v mestnem središču ne ugotavljajo izrazitega porasta tovrstnih kršitev.

maribor vandalizem vetrinjski dvor
