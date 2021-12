Objestnost zaradi alkohola je letos vodila v vsako tretjo smrt na naših cestah

7 sporočil za 7 dni do novega leta: Varujmo življenja, vozimo trezni – to je akcija, ki jo je teden dni pred silvestrovim sprožila Agencija za varnost prometa. Reševalci, zdravniki, policisti in gasilci – torej tisti, ki so prvi na krajih nesreč – tako v kratkih osebnih sporočilih slovensko javnost pozivajo k ničelni toleranci do alkohola v prometu.