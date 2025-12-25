Oblačno bo, burja na Primorskem bo slabela

Danes zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala močna burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost 100 km/h.

Jutri bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan pa se bo od severa delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Krepil se bo toplotni obrat.

Nad Severnim morjem in vzhodnim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju od vzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Danes bo večinoma oblačno, v krajih vzhodno od nas bo sprva še rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu se bo postopno jasnilo, še bo pihala zmerna do močna burja.

Jutri se bo večinoma razjasnilo, le v krajih južno in vzhodno od nas bo precej nizke oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Kot so opozorili pri Meteoinfo Slovenija, so temperature za sneženje po nižinah zelo na meji, zato se bodo že na manjših razdaljah pojavljale velike razlike v višini snežne odeje. Pri temperaturi pol stopinje pod ničlo lahko namreč ob enaki količini padavin zapade tudi dvakrat ali celo trikrat več snega kot pri temperaturi pol stopinje nad ničlo: "Na razporeditev snega močno vpliva tudi veter, ki ponekod padavine krepi, drugod pa jih suši."

Tudi Prometno-informacijski center je voznikom svetoval spremljanje vremenske napovedi ter odpravo na pot prej kot običajno.

Zaradi večjega števila prireditev na prostem pričakujejo visoko gostoto prometa na mestnih ulicah in trgih, pa tudi v bližini večjih nakupovalnih središč. Voznikom priporočajo, naj pred odpravo na pot pregledajo stanje na cestah po državi in tujini ter se seznanijo z možnostjo počitka ali parkiranja.

Na božič ter dan samostojnosti in enotnosti velja tudi omejitev tovornega prometa, so še spomnili.