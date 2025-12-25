Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Oblačno bo, burja na Primorskem bo slabela

Ljubljana, 25. 12. 2025 09.09 pred 38 minutami 2 min branja 0

Avtor:
D. S.
Sneg v Beli krajini

Oblačno bo, burja bo počasi slabela. Na zahodu in severu bo delno jasno, drugod še bolj oblačno. Na Primorskem se bo delno zjasnilo, drugod bo oblačno. V vzhodni polovici Slovenije bo tu in tam občasno še naletaval sneg. Burja na Primorskem bo počasi slabela. Najvišje dnevne temperature bodo od -1 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Jutri bo na Primorskem jasno, burja bo še naprej slabela. Drugod bo sprva oblačno, čez dan pa se bo od severa delno razjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od -4 do 1, na Goriškem in v Slovenski Istri okoli 3, najvišje dnevne od 0 do 3, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Danes zjutraj in dopoldne bo na Primorskem še pihala močna burja, ki bo v sunkih ponekod presegala hitrost 100 km/h.

Sneg v Mariboru
Sneg v Mariboru
FOTO: Bralec

V soboto in nedeljo bo pretežno jasno, po nižinah bo predvsem zjutraj in dopoldne precej megle in nizke oblačnosti. Krepil se bo toplotni obrat.

Nad Severnim morjem in vzhodnim delom Evrope je obsežno območje visokega zračnega tlaka. Na njegovem obrobju od vzhoda doteka k nam razmeroma hladen in vlažen zrak.

Danes bo večinoma oblačno, v krajih vzhodno od nas bo sprva še rahlo snežilo. Ob severnem Jadranu se bo postopno jasnilo, še bo pihala zmerna do močna burja.

Jutri se bo večinoma razjasnilo, le v krajih južno in vzhodno od nas bo precej nizke oblačnosti. Burja ob severnem Jadranu bo oslabela.

Kot so opozorili pri Meteoinfo Slovenija, so temperature za sneženje po nižinah zelo na meji, zato se bodo že na manjših razdaljah pojavljale velike razlike v višini snežne odeje. Pri temperaturi pol stopinje pod ničlo lahko namreč ob enaki količini padavin zapade tudi dvakrat ali celo trikrat več snega kot pri temperaturi pol stopinje nad ničlo: "Na razporeditev snega močno vpliva tudi veter, ki ponekod padavine krepi, drugod pa jih suši."

Tudi Prometno-informacijski center je voznikom svetoval spremljanje vremenske napovedi ter odpravo na pot prej kot običajno.

Zaradi večjega števila prireditev na prostem pričakujejo visoko gostoto prometa na mestnih ulicah in trgih, pa tudi v bližini večjih nakupovalnih središč. Voznikom priporočajo, naj pred odpravo na pot pregledajo stanje na cestah po državi in tujini ter se seznanijo z možnostjo počitka ali parkiranja.

Na božič ter dan samostojnosti in enotnosti velja tudi omejitev tovornega prometa, so še spomnili.

vreme sneg burja napoved

Začetek gradnje dvigala na Markovec poleti 2026

SORODNI ČLANKI

Bel božič ... ponekod

Ljudski vremenar: Januarja ekstremen mraz in obilna snežna pošiljka

ANIMACIJA: Preverite, kje bo padlo največ snega

Prihajajo snežinke: kje bi se lahko razveselili belega božiča?

Začenja se koledarska zima, prevladovalo bo suho vreme s precej oblačnosti

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
zadovoljna
Portal
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
Dnevni horoskop: Levi bodo hvaležni, strelci optimistični
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
25 prazničnih vprašanj z Natalijo Bratkovič
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
Zimski modni kos, ki ga ima v omari vsaka
vizita
Portal
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Piješ preveč alkohola?
Piješ preveč alkohola?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Zakaj vas koža srbi ponoči?
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
Znaki, da vaše telo ne prenaša več kofeina
cekin
Portal
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Božična torta zamajala imperij modne ikone
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Babica: Vnukom ne kupujem daril
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
Božič: kje v Evropi kupujejo največ in kaj se najbolj prodaja?
moskisvet
Portal
Se še spomnite poljuba, ki je navdušil Slovenijo?
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
To se zgodi v vaših ustih, ko jeste sladkor
S tem je obseden David Beckham
S tem je obseden David Beckham
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
Veseli december: kako se spopadati z osamljenostjo?
dominvrt
Portal
Ta skrivnost doma je tako nenavadna, da je skoraj neverjetna
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
Kam z vsemi steklenimi kozarci za vlaganje?
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
5 mest, ki jih ne bi smeli čistiti
okusno
Portal
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Hitra pečenka: Kako speči svinjsko ribico, da bo sočna in mehka?
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Kremna sladica brez peke za posebne trenutke
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
Najboljša živila za praznične priloge, ki zasijejo ob glavni jedi
voyo
Portal
Jelenček Niko 2
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Sandokan
Sandokan
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425