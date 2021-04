Oblačno vreme z občasnimi padavinami lahko pričakujemo tudi jutri

Danes bo večinoma oblačno, več sonca bo na Primorskem. Predvsem v vzhodni in osrednji Sloveniji bo občasno rahlo deževalo, količina padavin bo majhna. Ponekod bo pihal severni do vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 7 do 11, na Primorskem do 15 stopinj Celzija.

Tudi jutri bo oblačno, in čeprav bo na Primorskem večinoma suho, bodo drugod občasne padavine. Kot piše na straneh Agencije RS za okolje, bo meja sneženja med 700 in 1000 metri nadmorske višine. Najnižje jutranje temperature bodo od 0 do 6, najvišje dnevne od 8 do 12, na Primorskem do 14 stopinj Celzija.

V torek in sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne bodo nastajale plohe.

Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja

Danes bo v krajih zahodno od nas delno jasno z zmerno oblačnostjo, drugod bo večinoma oblačno. Predvsem v krajih vzhodno od nas bo občasno rahlo deževalo. Ob severnem Jadranu bo pihala šibka burja.

Jutri bo pretežno oblačno, ob morju bo večinoma suho, drugod bo občasno deževalo. Ob severnem Jadranu bo znova pihala šibka burja.

Nad Balkanom je plitvo ciklonsko območje, nad zahodno Evropo pa šibko območje visokega zračnega tlaka. Z vzhodnikom k nam priteka dokaj vlažen in razmeroma hladen zrak.