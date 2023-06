Oblak dima iz Kanade dosegel Portugalsko, kmalu tudi v Sloveniji

Že v nedeljo so lovke dima kanadskih gozdnih požarov segale daleč čez Atlantski ocean in se širile proti Iberskemu polotoku. Oblak dima je jugozahod Evrope v ponedeljek tudi dosegel in se začel širiti nad obalo Portugalske, prišel pa je že tudi do nekaterih severozahodnih predelov Španije.