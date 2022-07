Oblak dima se je s Krasa razširil nad velik del Slovenije

"Vajeni smo rdečkastih sončnih zahodov, ne pa rdečega sonca," pravijo na Agenciji RS za okolje (Arso). Tega so ugledali ponekod na Gorenjskem in v osrednji Sloveniji. Oblak dima se je namreč v petek popoldne in zvečer razširil s Krasa. Spletna kamera na Ratitovcu je pokazala, da je dim dosegel tudi Julijske Alpe. Že ves dan pa tudi v našo redakcijo prihajajo obvestila, kje vse so ga prebivalci opazili.

Dopustniki s slovenske in hrvaške obale že nekaj dni poročajo o oblaku dima, ki se riše na obzorju. Da se je požar s Krasa nazadnje razširil še proti severovzhodu, pa je lepo razvidno tudi iz animacije satelitske slike, so ob objavi na Twitterju zapisali na Arsu. Dim je ujela tudi njihova kamera na Ratitovcu in pokazala, da je ta že dosegel Julijske Alpe. Siv oblak je zajel tudi osrednjo Slovenijo, o njem poročajo denimo iz Litije. "Lisce se sploh ne vidi," smo v redakcijo dobili klic iz Rimskih Toplic. Prebivalci iz različnih koncev Slovenije tudi na družbenih omrežjih objavljajo, da se pri njih dim tako vidi kot tudi vonja.