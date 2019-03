Oblaki se bodo umaknili, čaka nas sončen in topel konec tedna

Danes in jutri se bo središče anticiklona še približalo našim krajem. Pričakujemo lahko precej sonca in spet višje temperature, postopno polegel pa se bo tudi veter. Podoben vzorec vremena bo vztrajal do sredine prihodnjega tedna, na kar nas najverjetneje čaka nov prodor hladnejšega zraka iznad severa Evrope.

Po oblačnem jutru se bo zjasnilo

Marsikje smo se zbudili v oblačno petkovo jutro, a oblaki se bodo čez dan povsod umaknili in dali prostor toplemu soncu. Burja na Primorskem bo slabela in do večera ponehala, polegel se bo tudi severovzhodni veter drugod po državi. Ob sončnih žarkih bo prijetno toplo. Na Primorskem se bo ogrelo do 19 stopinj Celzija. Drugod bo okoli 15 stopinj Celzija, le 2 stopinji manj bosta na Gorenjskem.

Kako kaže v prihodnjih dneh?

Pred nami je sončen konec tedna, ki bo primeren tudi za piknike. V soboto bo na nebu vzhodne in osrednje Slovenije še nekaj oblačne koprene, v nedeljo bo sonca povsod v izobilju. Zjutraj bo še sveže, čez dan bo zelo toplo z najvišjimi temperaturami okoli 20, na Goriškem tudi blizu 25 stopinj Celzija.

Prvi in drugi april nam prinašata več oblačnosti in manjši padec temperatur, izrazitejša ohladitev nas morda čaka sredi prihodnjega tedna, a je napoved še nekoliko negotova.