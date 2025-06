Oblast ali največji naftni trgovec: kdo bo popustil?

Kohezijski minister Aleksander Jevšek se bo na povabilo predsednika uprave Petrola Saše Bergerja - in z njim - odpravil na obisk vseh po Petrolovih besedah neprofitabilnih poslovalnic.

To so Petrina, Črni Vrh nad Idrijo, Solčava in Podkoren. Čeprav so na Petrolu dejali, da obiski niso namenjeni pogajanjem o odprtju prodajnih mest, ampak razumevanju razmer in iskanju rešitev, pa po naših informacijah na vladni strani zelo odkrito računajo, da bo Petrol popustil in poslovalnice odprl. Naši sogovorniki razlagajo, da si ne predstavljajo, čemu bi sicer služili terenski obiski županov in krajanov, ki ponekod že žugajo z državljansko nepokorščino.

Ne minister ne Petrol nam sicer nista podala časovnice, na prvi teren naj bi odšli, kot rečeno, jutri popoldne.