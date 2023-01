Le še dobra dva tedna sta do največje slovenske prireditve v času pusta, letos že 63. Kurentovanja na Ptuju. 11. februarja bo oblast v najstarejšem slovenskem mestu znova prevzel princ karnevala in takrat se začenja pestro pustno dogajanje vse do 21. februarja, kjer seveda ne bodo manjkali kurenti in druge etnografske maske.