Obleka naredi človeka, spodnje perilo pa poskrbi za njegovo udobje

Podjetje Rebel iz Murske Sobote je bilo ustanovljeno pred natanko 30 leti. Praznujte današnji dan z nami in izkoristite 30% popust v 17 trgovinah po celotni Sloveniji ali v spletni trgovini ww.rebel.si.

Biti mlad in ostati mlad je želja mnogih. V največji meri je to, seveda, odvisno od našega življenjskega sloga. A k temu lahko doprinesemo tudi na druge načine. Recimo s svojo celostno zunanjo podobo, ki jo gradijo oblačila in modni dodatki. Saj poznate tisto znano reklo, da obleka naredi človeka, kajne! In vse se začne s prvimi kosi, ki jih damo nase – s spodnjim perilom. Tega si dandanes lahko omislite za najrazličnejše priložnosti, saj je na voljo v številnih barvah, krojih in materialih. Ne glede na to, ali je namenjeno vsakodnevni rabi ali kakšni bolj posebni, intimni priložnosti: v vsakem primeru se morate v njem počutiti prijetno in udobno. Kot povsod tudi tukaj kakovost šteje. Priznane in uveljavljene blagovne znamke, katerih izdelke najdete v trgovinah Rebel, so sinonim za izbrane materiale in vrhunsko odličnost.

Ponudba, ki navdušuje generacije od Murske Sobote do Portoroža Najbolj znana znamka s polic je morda ravno znamka spodnjega perila Skiny, katera je na samem začetku kot prva navdušila (in še danes navdušuje) obiskovalce trgovin Rebel. Iz sveta spodnjega perila boste pri njih našli še Huber, Hanro, Falke, Jockey, Gisela, Esprit, in številna druga znana in zanesljiva imena, ki vsekakor ponujajo bogat izbor za vsak žep in okus. Nabor izdelkov pa se pri njih ne ustavi le pri spodnjem perilu, ampak ponuja tudi kopalke nemških, italijanskih in španskih proizvajalcev, nato nogavice in modne dodatke, pa srajce, jakne, jeans in najrazličnejšo konfekcijo. Velja tudi omeniti, da so uradni zastopnik za blagovno znamko US POLO ASSN iz ZDA. Njene ležerne in udobne izdelke visoke kakovosti z ameriškim pridihom najdete v dveh franšiznih trgovinah, v Murski Soboti in v Ljubljani. Čeprav je znamka nastala kot uniforma polo športa, boste zaradi njenega edinstvenega šarma, ki združuje klasiko tega športa z modernim, vedno urejeni za vsako priložnost. Več kot 30 blagovnih znamk, med katerim najdete tudi Roeckl, Cecil, Street one, Desigual, Benetton, Sisley in druge bodo več kot zadovoljile pričakovanja in potrebe kupcev. Njihovo zadovoljstvo je največja vrednota podjetja, od katere ne odstopajo od svojega prvega dne.

