Obletnica brionske deklaracije: spomnili na tedanjo enotnost in iskrenost

"Ta čas se kaže kot doba velike enotnosti, ki je zdaj ni. Seveda je ni, niti ni takih usodnih odločitev. Žal pa ni vselej koristnega iskrenega dialoga, ki je tisti čas posebej krasil in tudi danes bi prav prišel. Razlike niso nikoli problem, če sta dialog in sodelovanje, so razlike pravzaprav rešitev," je povedal Borut Pahor na slovesnosti v vili Podrožnik.

Podobne poudarke sta imela tudi slavnostna govorca Milan Kučan in Dimitrij Rupel. Tedanji predsednik predsedstva je prepričan, da so takratna pogajanja uveljavila Slovenijo kot evropsko pogajalko in mednarodni subjekt. "Tudi najzahtevnejše probleme je mogoče reševati po poti dialoga, potrpežljivega in argumentiranega iskanja soglasja, brez merjenja moči. Tudi v mednarodnih odnosih je pomembno biti načelen, ohranjati verodostojnost, iskati zaveznike in ne prilagajati stališč kratkotrajnim koristim. Tudi v vojni, če ti je vsiljena, se je treba braniti in se zavzemati za mir. Za najtežje odločitve je treba pridobiti razumevanje in podporo državljanov, povedati resnico in imeti za to pogum, biti do njih spoštljiv in si prizadevati za njihovo zaupanje," je povedal Kučan.

Rupel je pozornost namenil tudi pomenu deklaracije za slovensko diplomacijo in spregovoril o diplomatskih prizadevanjih. "Glavno vlogo pri osamosvojitveni vojni so imeli vojaki, pri miru med slovensko in jugoslovansko vojsko na Brionih pred 30 leti pa so glavno vlogo imeli diplomati. Vojaki so za vojno, diplomati so za mir. Eni in drugi so bili potrebni za vzpostavitev slovenske narodne države," je poudaril tedanji zunanji minister.