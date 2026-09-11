Oblikovala se je vlada v senci, kmalu sledi prva seja

Kot so zapisali, so volivci na državnozborskih volitvah tudi letos Svobodi namenili največ glasov. "To zaupanje nas zavezuje tudi takrat, ko ne vodimo vlade."

Pod vodstvom nekdanjega premierja Roberta Goloba bo na stoti dan aktualne vlade z delom začela vlada v senci, prva seja bo v nedeljo, 13. septembra.

Vlada v senci bo predstavljala politično in strokovno alternativo aktualni vladi, so dodali, ob tem pa bo spremljala in presojala odločitve oblasti, pripravljala "konkretne alternativne rešitve ter nadaljevala priprave na prihodnje vodenje države".

Ob tem izpostavljajo vprašanja o zdravstvu, dostojni starosti, mladih v državi, delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, energetski in nacionalni varnosti ter kakšno mesto bo Slovenija zavzela v Evropi in svetu.

"Z vlado v senci želimo pokazati, da se tudi v zaostrenih mednarodnih razmerah da delovati drugače, na način, ki je usmerjen v korist ljudi in ne samo za izbrance, kot to počne aktualna oblast," so zapisali.

Delo vlade v senci je organizirano na šestih zaokroženih področjih odgovornosti: Draginja, starejši in socialna varnost, Mladi, prihodnost in znanje, Zdravstvo in dolgotrajna oskrba, Gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, Energetska varnost in infrastruktura, Red, varnost in mir. Vsako področje vodi nosilec resorja (minister) s svojimi strokovnimi sveti.