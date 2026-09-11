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Slovenija

Oblikovala se je vlada v senci, kmalu sledi prva seja

Ljubljana, 11. 09. 2026 10.41 pred 1 uro 1 min branja 85

Avtor:
N.V.
Robert Golob

Iz stranke Gibanje Svoboda so sporočili, da se bliža prva seja vlade v senci, kjer bodo predstavili način delovanja in ključne vsebinske prioritete. Delo Vlade v senci bo organizirano na šestih zaokroženih področjih odgovornosti.

Pod vodstvom nekdanjega premierja Roberta Goloba bo na stoti dan aktualne vlade z delom začela vlada v senci, prva seja bo v nedeljo, 13. septembra.

Kot so zapisali, so volivci na državnozborskih volitvah tudi letos Svobodi namenili največ glasov. "To zaupanje nas zavezuje tudi takrat, ko ne vodimo vlade."

Robert Golob
Robert Golob
FOTO: Bobo

Vlada v senci bo predstavljala politično in strokovno alternativo aktualni vladi, so dodali, ob tem pa bo spremljala in presojala odločitve oblasti, pripravljala "konkretne alternativne rešitve ter nadaljevala priprave na prihodnje vodenje države".

Ob tem izpostavljajo vprašanja o zdravstvu, dostojni starosti, mladih v državi, delovnih mestih z visoko dodano vrednostjo, energetski in nacionalni varnosti ter kakšno mesto bo Slovenija zavzela v Evropi in svetu.

"Z vlado v senci želimo pokazati, da se tudi v zaostrenih mednarodnih razmerah da delovati drugače, na način, ki je usmerjen v korist ljudi in ne samo za izbrance, kot to počne aktualna oblast," so zapisali.

Delo vlade v senci je organizirano na šestih zaokroženih področjih odgovornosti: Draginja, starejši in socialna varnost, Mladi, prihodnost in znanje, Zdravstvo in dolgotrajna oskrba, Gospodarstvo, konkurenčnost in javne finance, Energetska varnost in infrastruktura, Red, varnost in mir. Vsako področje vodi nosilec resorja (minister) s svojimi strokovnimi sveti.

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KOMENTARJI85

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ArkaMast
11. 09. 2026 11.57
Tako slabo kot sedaj ne more biti.
Odgovori
0 0
gremnamorje
11. 09. 2026 11.54
vlada v senci 🤔 torej spodkopavali bodo vse ukrepe, dobre in slabe. capljali bomo kjer smo, med tem, ko nas drugi prehitevajo, po desni.
Odgovori
+6
6 0
Kapitan007
11. 09. 2026 11.53
Kdo bo plačal nedeljske ure za sejo "vlade v senci"? V katerih prostorih bo ta seja potekala?🤨 Razmišljam pač..
Odgovori
+6
6 0
Bad Minton
11. 09. 2026 11.51
To ni vlada v senci, ampak v temi.
Odgovori
+4
5 1
25.maj
11. 09. 2026 11.51
varnostnik predsednika vlade v senci pa bodo ...
Odgovori
+1
2 1
Mucamjau
11. 09. 2026 11.49
To ne bo vlada v senci... to bo tema... trda tema...
Odgovori
+5
6 1
janezdollar
11. 09. 2026 11.49
Dejstvo je, da tako katastrofalne vlade, ki jo imamo zdaj, še nismo imeli...že način (laži, prevare) s katerim so se prislinili na oblast, pove vse...ni šanse, da preživijo do novega leta...
Odgovori
-2
5 7
_Nico_T_
11. 09. 2026 11.51
A si ti pod kakšnim sodom spal zadnje 4 leta (in pol)?
Odgovori
+2
3 1
JanezOrban
11. 09. 2026 11.48
Izraelec je rekel koalicija z volilci pol pa svoboda sobi več glasov kot SDS!😆👍
Odgovori
-4
3 7
janezdollar
11. 09. 2026 11.47
Robert, nič ne skrbi...ta prevarantska vlada ne bo zdržala niti do novega leta...prihaja huda ura!!!
Odgovori
-5
5 10
_Nico_T_
11. 09. 2026 11.52
Robi to si ti? A nisi tega roka že zdaj malo prestavil?
Odgovori
+0
1 1
Andrej77
11. 09. 2026 11.55
A si morda kdaj slišal za demokracijo pa voljo ljudstva in ja potrebno je imeti 46 glasov poslancev. A ti bi kar diktaturo manjšine ali kaj ?
Odgovori
+1
1 0
Yon Dan
11. 09. 2026 11.47
Pernati je gotof, kot njegov mentor Janković. Zanju je prostor na Dobu.
Odgovori
+6
9 3
JanezOrban
11. 09. 2026 11.46
Veš ga je volilo kot SDS,to šteje!
Odgovori
-2
5 7
pikapolonica10
11. 09. 2026 11.45
Ha ha ha ha, tale egoist ne ve kaj bi se še izmislil
Odgovori
+7
10 3
ThorStorm666
11. 09. 2026 11.44
Golobizem je že dolgo v senci in pada v temo
Odgovori
+8
12 4
Vselepo
11. 09. 2026 11.44
Ne odobravam poteze Stevanovica preden je prisel v parlament, v glavnem sedaj seje vodi brez napak in profesionalno
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+9
12 3
Vselepo
11. 09. 2026 11.42
Samo to nam se manjka, res da ima sedanja vlada nekaj skrajnih neodobravanih potez, ima pa kar veliko dobrih predlogov, ali da se enkrat pride SVOBODA z LDVICO na oblast je pa popoln polom, kaj se nasi tako eni kot drugi brigajo za palestino-izrael, mi zivimo v sloveniji alo
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+11
12 1
ManBoy
11. 09. 2026 11.42
In kaj je narobe z imenom opozicija? Goloba preveč boli ego s to besedo?
Odgovori
+4
6 2
Sarko Sarko
11. 09. 2026 11.38
v senci zaporniških zidov - da ga ni sram
Odgovori
+15
17 2
pikapolonica10
11. 09. 2026 11.48
Upam, da čim prej, če dotična tožilka ne bo spet zaj.... z dokazi.
Odgovori
+4
5 1
dron
11. 09. 2026 11.38
Izraelski hlapci, kmalu dobite porcijo, da se bo kadilo po ihanski farmi.....
Odgovori
-13
5 18
Tine990
11. 09. 2026 11.38
Hahahha bedaki, vlada v senci!!! Bolje ovce v senci!!!
Odgovori
+13
17 4
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