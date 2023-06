Oblikovano končno besedilo Zakona o dolgotrajni oskrbi: 'V središču uporabnik'

Ministrstvo za solidarno prihodnost je pripravilo besedilo Zakona o dolgotrajni oskrbi. Tega zdaj čaka še končna uskladitev znotraj koalicije in z ministrstvom za finance. "Središče usklajenega besedila novega zakona ostaja posameznik, uporabnik storitev," ob tem zagotavljajo na ministrstvu. "Smo hitro starajoča družba, aktivno prebivalstvo bo imelo od plačevanja prispevka, navkljub temu, da storitev dolgotrajne oskrbe sami še ne bomo potrebovali, korist že takoj," so dodali.

V preteklih tednih so potekala intenzivna in poglobljena usklajevanja besedila Zakona o dolgotrajni oskrbi med ministrstvom za solidarno prihodnost in vsemi ključnimi deležniki – s pogajalsko skupino Ekonomsko-socialnega sveta, posvetovalno delovno skupino, izvajalci, uporabniki, strokovno javnostjo in civilno družbo. Deležniki so podali predloge in pobude v zvezi z zakonom, predvsem na področjih financiranja, operativnih vidikov izvajanja storitev in pravic uporabnikov. "Ministrstvo je pripombe v največji meri upoštevalo in oblikovalo končno besedilo. Besedilo zakona tako zdaj predstavlja izhodišče za sklepna usklajevanja z ministrstvom za finance," so sporočili.

icon-expand Pomoč starejšim FOTO: Shutterstock

Zagotavljajo, da središče usklajenega besedila novega zakona še vedno ostaja posameznik, uporabnik storitev. Minister Simon Maljevac ob tem poudarja: "Jedro naše vizije je zgraditi mrežo storitev v skupnosti in s tem starejšim omogočiti, da čim dlje ostanejo doma oziroma v znanem okolju. Obenem pa tistim, ki potrebujejo 24-urno institucionalno varstvo, omogočiti iz javnih sredstev zagotovljen socialni del oskrbe. Pomemben podatek je tudi, da usklajeno besedilo zakona ne posega v nabor posameznikovih storitev." Zakon opredeljuje tudi načine in vire financiranja storitev dolgotrajne oskrbe; in sicer proračunski vir ter enoodstotno prispevno stopnjo delavcev in delodajalcev. "Ob podpisu koalicijske pogodbe in ob nastopu funkcije smo se zavezali, da na področju dolgotrajne oskrbe ne bomo nikomur krčili obsega pravic in da bomo zagotovili financiranje izvajanja storitev," še pojasnjuje minister. V naboru pravic tako ostajata dolgotrajna oskrba na domu in v instituciji, denarni prejemek (preoblikovan obstoječi dodatek za pomoč in postrežbo), institut oskrbovalca družinskega člana (preoblikovan obstoječi družinski pomočnik), kot dodatni pravici pa zakon vpeljuje storitve za krepitev in ohranjanje samostojnost ter e-oskrbo.