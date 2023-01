Eni imate radi Roberta Goloba, ker je nekaj obljubil in zdaj dela od jutra do večera, drugi Janeza Janšo, ker je nekaj naredil in obljublja, da bi on delal drugače kot Golob, in to od jutra do večera. A kako je potem najbolj priljubljen politik v državi Anže Logar, ki ni nič obljubil ali naredil že vse od izgubljenih predsedniških volitev? Aleksander Pozvek je preverjal, ali je torej najbolje, da za svojo politično priljubljenost v resnici nič ne delaš in se nikjer ne kažeš.