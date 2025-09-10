Svetli način
Slovenija

Obljubljali nadgradnjo celotne proge, posodobili bodo le 12 kilometrov

Bohinjska Bistrica, 10. 09. 2025 08.40 | Posodobljeno pred 10 dnevi

STA , D.L.
Napovedana obsežna vlaganja v bohinjsko železniško progo se bodo zamaknila. Oktobra naj bi sicer stekla prva faza, ki pa obsega le posodobitev proge od Bleda do Nomenja. Nadaljnja modernizacija preostalih odsekov bohinjske proge ter prenova postaj in postajališč pa bo odvisna od razpoložljivih finančnih sredstev.

Železniški most na Bohinjski progi
Železniški most na Bohinjski progi FOTO: Shutterstock

Ob težko pričakovanem začetku nadgradnje bohinjske proge je Bohinjce negativno presenetila novica, da bodo zaenkrat izvedena le dela na odsekih od Bleda do Nomenja, pri čemer tudi ne bo ureditve železniških postaj. Kot je povedal bohinjski župan Jože Sodja, so jih z Direkcije RS za infrastrukturo obvestili, da so projekt razdelili v tri sklope in da bo sedaj stekel prvi, kdaj bosta na vrsti drugi in tretji sklop, pa jim niso znali povedati.

Da bo nadgradnja bohinjske proge potekala v več fazah, so na direkciji potrdili tudi za STA. Pojasnili so, da je trenutno predvidena posodobitev odsekov Bled Jezero–Bohinjska Bela in Bohinjska Bela–Nomenj, za kar je v teku postopek javnega naročila. Začetek del je predviden v oktobru.

Načrtovano je, da bo prenovljenih približno 12 kilometrov železniške infrastrukture, kar vključuje zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja proge, sanacijo predorov Bled, Sedlo, Bela in Oberne, obnovo obstoječih mostov ter izvedbo novih in sanacijo obstoječih opornih zidov ter pilotnih sten. "Nadaljnja modernizacija preostalih odsekov Bohinjske proge ter prenova postaj in postajališč bo odvisna predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev," so pojasnili na direkciji.

"Kot župan in občan sem razočaran, da ne bodo izpeljali tistega, kar so obljubili," je dejal Sodja. V okviru projekta nadgradnje železniške proge Jesenice–Sežana, kakor se uradno imenuje bohinjska proga, je bila namreč v tem in prihodnjem letu načrtovana nadgradnja celotnega gorenjskega odseka Jesenice–Bohinjska Bistrica z nadgradnjo postajališč oziroma nakladališč Bohinjska Bistrica, Nomenj, Bohinjska Bela, Bled Jezero, Podhom, Vintgar in Kočna.

Prav tako je bila v tem in prihodnjem letu v načrtu gradnja železniškega loka Vrtojba z nadgradnjo železniške postaje Vrtojba in prestavitvijo železniškega postajališča Šempeter pri Gorici, v letih 2027 in 2038 pa še nadgradnja postaj Most na Soči in Prvačina.

Želijo si taktni vozni red: vlake na uro ali manj

Da je zamik nadgradnje bohinjske proge žalostna novica, je poudaril tudi direktor Turizma Bohinj Klemen Langus. Spomnil je, da je Konzorcij za bohinjsko progo, ki povezuje občine, razvojne agencije in turistične destinacijske organizacije na trasi ob progi med Jesenicami in Sežano, že pred nekaj leti pripravil dokument, ki govori o razvoju te proge, ki nujno potrebuje infrastrukturna vlaganja.

"V tem dokumentu so izračuni, kaj bi prinesel taktni promet na eno uro ali manj, ki bi ga bilo treba nujno vzpostaviti, če želimo izpolnjevati vizijo, da čim več gostov na območje Julijskih Alp pripeljemo z vlakom," je povedal Langus. Na direkciji so potrdili, da projektna dokumentacija, ki je trenutno v izdelavi, predvideva rešitve, ki bodo po zaključku izvedbe celovite nadgradnje celotne proge omogočale uvedbo taktnega voznega reda.

Kot je poudaril Langus, so vlaki na bohinjski progi v času poletne sezone že prepolni, izziv so tudi kolesarski vagoni in avtovlak. "Številke o prepeljanih potnikih na bohinjski progi so izjemne," je poudaril. Upa, da bo država prepoznala, da je vlaganje v železniško infrastrukturo nujno potrebno, kar posebej velja tudi za bohinjsko progo, ki ima velik turistični potencial. Slovenske železnice veliko delajo na njeni promociji, v načrtu je tudi uvedba muzejskega vlaka, vendar bo za nadaljnji razvoj proge ključna njena nadgradnja.

Izredni pomen razvoju železniške infrastrukture na območju Julijskih Alp pripisuje tudi direktor Turizma Bled Blaž Veber. Verjame, da bi projekt veliko doprinesel k trajnosti, za katero si prizadevajo. Število potnikov na bohinjski progi zelo narašča, za nadaljnji razvoj pa so ključna vlaganja v infrastrukturo, je prepričan tudi Veber.

