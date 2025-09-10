Obljubljali nadgradnjo celotne proge, posodobili bodo le 12 kilometrov

Ob težko pričakovanem začetku nadgradnje bohinjske proge je Bohinjce negativno presenetila novica, da bodo zaenkrat izvedena le dela na odsekih od Bleda do Nomenja, pri čemer tudi ne bo ureditve železniških postaj. Kot je povedal bohinjski župan Jože Sodja, so jih z Direkcije RS za infrastrukturo obvestili, da so projekt razdelili v tri sklope in da bo sedaj stekel prvi, kdaj bosta na vrsti drugi in tretji sklop, pa jim niso znali povedati.

Da bo nadgradnja bohinjske proge potekala v več fazah, so na direkciji potrdili tudi za STA. Pojasnili so, da je trenutno predvidena posodobitev odsekov Bled Jezero–Bohinjska Bela in Bohinjska Bela–Nomenj, za kar je v teku postopek javnega naročila. Začetek del je predviden v oktobru.

Načrtovano je, da bo prenovljenih približno 12 kilometrov železniške infrastrukture, kar vključuje zamenjavo spodnjega in zgornjega ustroja proge, sanacijo predorov Bled, Sedlo, Bela in Oberne, obnovo obstoječih mostov ter izvedbo novih in sanacijo obstoječih opornih zidov ter pilotnih sten. "Nadaljnja modernizacija preostalih odsekov Bohinjske proge ter prenova postaj in postajališč bo odvisna predvsem od razpoložljivih finančnih sredstev," so pojasnili na direkciji.

"Kot župan in občan sem razočaran, da ne bodo izpeljali tistega, kar so obljubili," je dejal Sodja. V okviru projekta nadgradnje železniške proge Jesenice–Sežana, kakor se uradno imenuje bohinjska proga, je bila namreč v tem in prihodnjem letu načrtovana nadgradnja celotnega gorenjskega odseka Jesenice–Bohinjska Bistrica z nadgradnjo postajališč oziroma nakladališč Bohinjska Bistrica, Nomenj, Bohinjska Bela, Bled Jezero, Podhom, Vintgar in Kočna.

Prav tako je bila v tem in prihodnjem letu v načrtu gradnja železniškega loka Vrtojba z nadgradnjo železniške postaje Vrtojba in prestavitvijo železniškega postajališča Šempeter pri Gorici, v letih 2027 in 2038 pa še nadgradnja postaj Most na Soči in Prvačina.