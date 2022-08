'Obljubljena državna pomoč je podjetjem le obliž na rano'

Enkratni energetski draginjski dodatek je glede na divjanje cen nizek in povsem spregleda skupino revnih zaposlenih, opozarjajo na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje. Da je obljubljena pomoč podjetjem obliž na rano, pa pravijo v Združenju delodajalcev in Gospodarski zbornici, kjer zaradi pričakovane zaostritve draginje v prihodnjem letu v kratkem pričakujejo še dodatne ukrepe. Nezadovoljni medtem ostajajo v Obrtno-podjetniški zbornici, kjer pravijo, da 30-odstotno subvencioniranje stroškov nad dvakratnikom dviga cen mnogim ne bo pomagalo.

Vsa prizadevanja, da bi se socialno ogroženi lažje spopadli s podražitvami energentov, so dobrodošla, pravijo na Zvezi prijateljev mladine Moste-Polje. A kljub temu opozarjajo na dve težavi, ki jih prinaša 200-evrski dodatek. "Če pogledamo podražitve prejšnje zime, ugotavljamo, da pokriva nekako mesec ali mesec in pol. Popolnoma spregleda veliko in žal še naraščajočo skupino revnih zaposlenih, pri katerih opažamo, da imajo velike težave pri pokrivanju osnovnih življenjskih stroškov," pravi Nina Zidar Klemenčič iz nadzornega odbora Botrstva v Sloveniji.

Da pomoč ne bo dosegla niti vseh podjetnikov, pa svarijo na Obrtno-podjetniški zbornici. "Kriterij dvakratnika cen iz leta 2021 nekaterim podjetjem enostavno ne omogoča, da bodo lahko poslovala v okviru danih finančnih planskih zmožnosti. Dvakratno povišanje cene namreč ne bo mogoče vkalkulirati v ceno produkta," poudarja Blaž Cvar, predsednik Obrtno-podjetniške zbornice. Trenutno obljubljena pomoč je zgolj kapljica na vroči kamen, ki zagotovo ne bo dovolj, so še jasni v Združenju delodajalcev. "30 odstotkov, ki jih zdajle vlada predlaga, je začetek, a pokazalo se bo do konca leta, kje bodo podjetja stala. Ocenjujemo, da bi mogli iti po vzoru ostalih evropskih držav, ki imajo tudi do 50 odstotkov subvencije," pa so besede predsednika Združenja delodajalcev Marjana Trobiša.