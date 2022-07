Obljubljene nagrade: 'Niti en gasilec ni pomagal zaradi denarja'

A še v času, ko požar ni bil pogašen, je predsednik vlade Robert Golob napovedal nagrado, in sicer po 63 evrov na prostovoljca za do osem ur dela in 94,5 evra za več kot osem ur dela na dan.

"Mi smo prostovoljci, ne delamo za denar, delamo za ljudi in za sočloveka," pravi Tomaž Žagar iz PGD Sedraž. "Če lahko spravimo 1000 gasilcev dobesedno čez noč na Kras iz cele Slovenije, se pravi, da nam zadeve odlično delujejo in to od ust do ust," dodaja Franci Petek iz Gasilske zveze Slovenije.

"Ko se bo začelo s plačevanjem gasilcem, bo konec prostovoljnega gasilstva," je ob tem zapisal pomurski gasilski poveljnik Dušan Utroša. "Politika naj uredi, da bodo delodajalci gasilce brez težav spustili na intervencije in vaje, saj da so pri tem še vedno težave, hkrati pa naj poskrbi za poškodovano opremo in nakup nove. Predvideni denar pa naj nameni društvom za nadaljnji razvoj in obstoj."

Robert Golob pojasnjuje: "Včeraj smo se že povezali z njim prek družbenih omrežij in ugotovili, da smo 100-odstotno na isti strani. Kar pomeni, da nihče nikoli ni obljubil denarja posameznikom. Tudi ko je bil sklep na vladi sprejet, je bilo mišljeno, da se bo ta denar namenil prostovoljnim gasilskim društvom. O tem ni bilo nikoli nobenega dvoma, ker je to edini način, da je stvar neobdavčena."

Napovedi vlade je sledil še Ivo Boscarol, ki je za vsakega prostovoljca obljubil enak znesek. Za sistemsko ureditev tovrstnih donacij in nagrad bo vlada v tem delu spremenila zakonodajo.

"Seveda je tukaj zelo jasna predpostavka, da so določeni pogoji, da se bo lahko ta pomoč koristila, osnovni pogoj je to, da je aktiviran državni načrt in potem bomo seveda tudi na MORS pripravili zelo natančen razrez kriterijev, kdaj in kako se lahko to izplača," je pojasnil Damir Črnčec, državni sekretar na obrambnem ministrstvu.

Ministrstvo za obrambo naj bi zakon pripravilo do konca avgusta, nato ga namerava vlada v Državni zbor poslati po hitrem postopku. Da se ob tem le ne bi, kot se pogosto, zgodilo to, kar opozarja Žagar: "Ko delamo, nam en teden po intervenciji vsi ploskajo, potem pa malo pozabijo na nas. Na žalost je vedno tako."