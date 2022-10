'Obljubo, da bomo otroku pomagali, moramo držati. Sicer je zaupanje uničeno'

Kako prepoznati nasilje med mladimi in kako v takšnih primerih sploh ravnati? Toleranca nasilja se od posameznika do posameznika razlikuje, a pomembno je, da oseba, ki se počuti ogrožena ali da je žrtev nasilja, o tem obvesti odraslo osebo, je jasen Miha Dvojmoč, profesor na Fakulteti za varnostne vede, ki raziskuje področje spletnega nasilja med mladimi. "Če otroku obljubimo, da mu bomo pomagali, moramo narediti vse, da obljubo tudi držimo. Sicer je zaupanje do verige zaščitnikov uničeno," je poudaril. Meni, da bi se morale izobraževalne ustanove veliko bolj posvečati nasilju med mladimi, predvsem verbalnemu in spletnemu nasilju.

Nedavno smo poročali, da je skupina najstnikov v Ljubljani pretepla učenca ene izmed ljubljanskih osnovnih šol. Šola je za incident izvedela po obvestilu staršev in posledično v razredu načela pogovor o nasilju med mladimi. Prejšnji teden pa še en incident, takrat na novogoriški gimnaziji, ko se je domnevno zaradi spornega napisa na majici dijaka šole druga mladoletna oseba sprla z njim, nato pa ga tudi fizično napadla in mu v namen ustrahovanja pokazala kopito pištole za pasom (domnevno airsoft pištole). V obeh primerih naj bi bilo nasilje posledica nacionalne identitete vpletenih, primera pa preiskuje tudi Policija.

icon-expand Nasilje FOTO: Shutterstock

Pomembna sta komunikacija in zaupanje Se morda nasilje med mladimi povečuje? Kako prepoznati nasilje in kako podobne incidente preprečimo, še preden do njih sploh pride? Ključ do slednjega je predvsem komunikacija, je jasen izredni profesor na Fakulteti za varnostne vede, ki je izvedel tudi raziskavo o spletnem nasilju med mladimi, Miha Dvojmoč. Fizičnega nasilja sicer ni tako težko prepoznati, pravi Dvojmoč. Tu gre za nasilnejše fizične kontakte in udarce. Vendar pa sogovornik ob tem opozarja, da moramo ločiti, kaj je del igre in kaj ne. Nekoliko težje je medtem prepoznavati verbalno ali spletno nasilje. "Toleranca se razlikuje od posameznika do posameznika. Vendar pa morajo otroci in mladostniki vedeti, da morajo, ko čutijo, da so ogroženi ali deležni nasilja, o tem obvestiti odgovorno odraslo osebo," je jasen. Naj si bo odgovorna oseba učitelj, socialni delavec, starš ali kdo drug.

"Vsakršno obrekovanje je lahko tudi že nasilje, če to nekoga boli," pojasnjuje Dvojmoč. A vse se lahko rešuje s komunikacijo. Prepričan je namreč, da se vsak konflikt na koncu konča za mizo, četudi pride spor tudi do sodišča. Poudarja tudi, da mora nasilnež na koncu za svoje napačno ravnanje prejeti tudi kazen. Vendar pa moramo hkrati ugotoviti tudi, zakaj je do nasilja prišlo. A tu močno vlogo igra tudi zaupanje mladostnikov v institucije, še bolj pa v odrasle osebe na sploh. "Če bomo rekli, da bomo otroku pomagali, potem moramo narediti vse, kar je v naši moči, da mu pomagamo in da se otrok zaveda, kdo je kaj naredil, da do nasilja ne bo več prišlo. Najslabše je, če obljubimo pomoč, nato pa se nasilje ponovi. Zaupanje v verigo pomoči se s tem podere," je jasen Dvojmoč. 'O nasilništvu se bomo morali več pogovarjati in se o tem izobraževati' Kaj pa zaupanje v institucije? Oče dečka iz Ljubljane je namreč prepričan, da se je Policija odzvala prepozno. "Morda imamo napačno prepričanje, da se bo takšna institucija, kot je Policija, odzvala hipno," pravi sogovornik, ki poudarja, da bi bil odziv seveda takojšen, če bi bil ob prijavi napad še v teku. V dotičnem primeru pa je bila prijava narejena po napadu: "Policisti so morali tako o dogodku seveda najprej zbrati dejstva in dokaze, izvesti postopke." Z otrokom bi sicer lahko izvedli razgovor, vendar pa mora slednjega opraviti oseba, ki je za to zelo dobro usposobljena, poudarja. Vendar pa tako prekrškovni kot kazenski postopek "na žalost nista tako hitra, čeprav bi si otroci in starši v takšni poziciji seveda želeli, da bi se zadeva razrešila čim hitreje".

Dvojmoč težavo opaža tudi v stigmi žrtve: "Po prijavi nasilja sledi namreč iskanje krivca. Kar je seveda dobro, vendar pa se s tem istočasno še bolj izpostavi tudi žrtev." Ob tem je prisotna tudi stigma med vrstniki.

A z nasiljem se ne smemo ukvarjati šele, ko do njega že pride: "Čeprav imamo v Sloveniji takšno mentaliteto, da, dokler se nič ne zgodi, se tudi nič ne premakne." O nasilju se je treba namreč začeti pogovarjati že v šolskem okolju, predvsem pa tudi v domačem. "Ne želim si, da bi prišlo do te točke, da bi v nekem trenutku starši med seboj razčiščevali nasilje med svojimi otroci. To je lahko tudi zelo nevarno," poudarja.

icon-expand Med mladimi je veliko spletnega nasilja. FOTO: Shutterstock

Šole bi sicer morale ob takšnih incidentih vključevati tudi starše, saj nevključevanje staršev ni dobro. Kot pravi, namreč starši posledično pogosto sprejmejo odločitev in prenehajo sodelovati s šolo. "Takšna pat pozicija pa v primeru nasilja ni dobra ne za izobraževalno institucijo, še najmanj pa seveda za otroka," je jasen. Komunikacija je tako pomembna tudi med starši in šolo. "Pogosto se pozablja, da so učitelji tisti, ki z našimi otroki živijo kar eno tretjino dneva," dodaja in s tem poudarja, kako veliko vlogo ima šola in tamkajšnje osebje v življenju otrok. Še ena težava, ki jo je v oddaji 24UR ZVEČER delno naslovil že klinični psiholog Tristan Rigler – pomanjkanje zaupanja v učitelje in upad njihove avtoritete. "O nasilništvu se bomo morali več pogovarjati in se o tem izobraževati. Tudi učitelje bomo morali bolje izobraziti. Predvsem pa bodo morali učitelji tudi bolje zaupati svojemu kolektivu," je jasen tudi Dvojmoč, ki meni, da bi bilo morda pametno vzpostaviti določeno osebo, ki bi lahko svetovala tudi učiteljem – "kako postopati in kako prepoznati nasilneže".

Prav slednje je lahko zelo težka naloga, priznava: "Zelo skrito je predvsem nasilje na spletu. Tu gre pogosto za skupine, ki iščejo svojo nadvlado." Vendar pa ob tem meni, da učitelji v posameznih precej dobro vedo, "kdo je tisti, ki želi biti v razredu 'šef', morajo pa presoditi, ali je njegovo obnašanje še v nekih zdravih mejah, ali pa jih morda že presega". Na Fakulteti za varnostne vede so v letu pred koronavirusom izvajali tudi delavnico "Varnost v šolah". A kot pravi profesor te šole, so takrat komaj zbrali 22 učiteljev, ki so se udeležili delavnice. Tematika ni tako nepomembna, da bi prišlo le toliko učiteljev. Vodstva šol in tudi ministrstvo za izobraževanje se bo moralo vprašati, katere so vsebine, s katerimi se bodo morali v šolah ukvarjati. "Seveda je vsebin, ki jih morajo v svojem delu naslovit, ogromno, vendar pa bo ena od tematik, s katerimi s bodo morali ukvarjati, tudi varnost," je prepričan. Egocentrično usmerjena družba, ki raje kot na vrline kaže na napake Dodatno pa se zaplete, ko do medvrstniškega nasilja pride izven šolskega okolja: "Če se nasilje zgodi izven izobraževalne ustanove, je šola dokaj nemočna. Lahko predvsem ozavešča in izobražuje svoje zaposlene, kako reagirati v takšnih primerih in kako naj učenci in dijaki prepoznavajo tovrstno nasilje." A ker so učenci in dijaki zaradi koronavirusa zadnji dve leti "živeli" na spletu, se nasilje ni ustavilo. Preselilo se je le na splet, kjer ga je zdaj po mnenju Dvojmoča morda še več, kot pred ga je bilo v času pred covidom. Takrat so številne šole izvajale tudi različne krožke, ki so ozaveščali o nasilju in vključevali tudi vsebine o tem, kaj se dogaja v šolah. Po mnenju sogovornika, bi bilo dobro, če bi se ti krožki izvajali na vseh šolah. Vanje bi se tako lahko vključili vsi, prav tako pa bi lahko učitelji "problematične" učence in dijake pozvali vanje.

icon-expand Miha Dvojmoč FOTO: osebni arhiv