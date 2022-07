Obljubo o demokratičnem soodločanju držala manj kot polovica županov

Na inštitutu Danes je nov dan so pred lokalnimi volitvami leta 2018 vse županske kandidatke in kandidate pozvali k izvedbi participativnega proračuna. "Po štirih letih je svojo obljubo izpolnilo le 24 od 56 izvoljenih županj in županov, ki so se k temu zavezali, skupno pa participativni proračun izvaja 39 slovenskih občin. Pri tem gre za eno najpomembnejših oblik neposrednega vključevanja občank in občanov v delo lokalne samouprave, ki prinaša številne pozitivne učinke," so zapisali.

Participativni proračun je proces demokratičnega soodločanja, pri katerem o porabi dela javnih sredstev za izvedbo projektov v lokalnem okolju neposredno odločajo prebivalke in prebivalci, ki projekte predlagajo in se do njih opredelijo. Gre za način vplivanja javnosti na izboljšanje svojega življenjskega okolja, saj za sodelovanje ni potrebno podrobnejše znanje o delovanju občine ali proračunu.