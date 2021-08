Več obmejnih cest po novem prepovedanih za turiste: kazen 200 evrov

Cesta med mejnima prehodoma Sečovlje in Dragonja je po novem dovoljena zgolj za lokalni promet. Pristojni s tem želijo obmejna naselja razbremeniti kolon pločevine, ki se v poletni sezoni v iskanju bližnjic in hitrejšega prehoda meje, valijo proti Hrvaški, pri tem pa popolnoma 'zabašejo' lokalne prometnice in ohromijo promet. Rešitve so veseli tako domačini – ti so več let opozarjali na trume turistov, ki so se valile čez vasi –, pa tudi dnevni migranti, ki jim je s tem olajšan prehod v Istro. Podobno so prometni režim uredili tudi med Ilirsko Bistrico in mejnima prehodoma Jelšane ter Novokračine, pa tudi na Obrežju in Slovenski vasi.

Iznajdljivost turistov, ki za čim lažje prečkanje meje s Hrvaško, pogosto uberejo katero od lokalnih cest, vsako poletje povzroča sive lase tamkajšnjim domačinom. Te ceste namreč vodijo skozi majhna naselja, vasice, kjer je izven glavne turistične sezone zaslediti le kakšen avto ali dva. Večinoma jih namreč uporablja le lokalno prebivalstvo. Povsem drugače je v sredini leta. Okoli štiri mesece na leto so te ceste prometno tako obremenjene, da to že močno vpliva na kakavost življenja. Podobna je zgodba z delovnimi migranti, ki so bili doslej primorani več ur skupaj s turisti v gneči in zastojih čakati na prehod meje.

icon-expand Cesta, ki povezuje oba mejna prehoda in vodi tik ob meji. FOTO: Jaka Vran

Predstavniki lokalnih prebivalcev občine Piran in čezmejnih delavcev so zato že pred tremi meseci pripravili peticijo za ureditev razmer, s katero so opozarjali na prometne težave, ki so se s poostrenim nadzorom zaradi covida-19 še povečale. Kot je za Primorske novice povedala predstavnica iniciative Mateja Grbec, so zbrali več kot 500 podpisov ljudi z obeh strani meje. In pristojni so jim prisluhnili. Konkretne rešitve so v pogovorih dosegli tudi s policijskima upravama Koper in Buje, občinami, notranjim ministrstvom. Slednje je – navaja časnik – na 'spornih' mestih predlagalo postavitev prometnih znakov in tabel o prepovedi vožnje, ki kršiteljem 'obljubljajo' tudi globo 200 evrov. Oljašanje tudi za dnevne migrante. Ali pač? Čez mejo v Istri pa naj bi zdaj hitreje prišli tudi dnevni migranti. Nova ureditev predvideva, da bi jim čakanje skrajšala na način, da se po novem peljejo do Sečovelj, kjer se levo vključijo na mejni prehod in tam prehitijo kolono.

Z rešitvijo pa ni popolnoma zadovoljen predsednik Krajevne skupnosti (KS) Sečovlje Denis Fakin. Meni, da bodo stvari zdaj "le malenkost boljše". "Osebno tega ne vidim kot rešitev. Če ne bo konstantnega nadzora, bo enako kot prej," je izpostavil za 24ur.com. Po njegovem je treba to reševati pozimi, ne sredi sezone. "Prava in edina rešitev je vstop Hrvaške v schengen. Lahko naredimo tudi avtocesto, pa bo tam še vedno nastajal zamašek. Lahko tudi poseben pas zarišemo, a če želiš sploh priti do mejnega prehoda, moraš še vedno stati v koloni," je jasen.

icon-expand Cesta med Dragonjo in Sečovljami, po kateri je odslej dovoljen le lokalni promet. FOTO: Jaka Vran

V civilni iniciativi so pristojno ministrstvo sicer pozivali naj preuči možnost, da bi se dodaten pas na Sečovljah in Dragonji rezerviral le za čezmejne migrante in njihove družinske člane, v ta namen so predlagali tudi označitev njihovih vozil s posebnimi nalepkami. To se po besedah Fakina ni zgodilo, a prav zanje bi bilo v prvi vrsti treba poiskati odgovore oziroma drugo možnost. "Ogromno jih je, pol Istre dela v Trstu. Zgodaj in zjutraj še gre, najtežje je v 'špici' dneva," pravi. Kot še dodaja, vseeno upa in meni, da se tako oni kot lokalno prebivalstvo nekako znajde in najdejo poti za izogniti se gneči.

"S tem nismo rešili nič. 10 let se ni našla rešitev. S tem se gasi le majhne težave," je prepričan Fakin, medtem ko celotni problem ostaja. Kot dodaja, je težko tudi zato, ker navigacije potnike še vedno vodijo po lokalnih cestah, aplikacije jih ne 'poslušajo', policija pa tam ne bo ves čas prisotna. Najboljši odgovor na zagato predsednik KS Sečovlje vidi v vstopu naše južne sosede v schengensko območje.

Nov prometni režim tudi med Ilirsko Bistrico ter mejnima prehodoma Jelšane in Novokračine Identična situacija z daljšimi zastoji je vsako poletje sicer nastajala tudi na območju Ilirske Bistrice in mejnih prehodov Jelšane ter Novokračine. Promet do MP Jelšane in MP Novokračine je po cesti R3-632 v smeri Ilirska Bistrica–Novokračine–Jelšane prepovedan, razen za lokalni promet, je zapisano na spletni strani Prometno-informacijskega centra za državne ceste (PIC). Prometna ureditev velja za čas povečanega turističnega prometa med Ilirsko Bistrico in obema mejnima prehodoma. Znaki so postavljeni v mesecu avgustu med vikendi in sicer od petka (od 7.00 ure) do ponedeljka (do 15.00 ure). V preostalem času se znaki obrnejo ali prekrijejo, navajajo. Dostop lokalnega prebivalstva in gospodarstva ter morebitnih intervencij je v primeru zastojev omogočen po tako imenovanem krožnem sistemu po cesti Ilirska Bistrica–Novokračine–Jelšane ter nato po cesti G1-6 Jelšane–Ilirska Bistrica. Lokalni promet je na cesti R3-632 Novokračine–Ilirska Bistrica dovoljen v obe smeri.

icon-expand Spremenjen prometni režim Ilirska Bistrica–Novokračine–Jelšane FOTO: Promet.si

Glavna sprememba je, da bo ves tranzitni promet v smeri Reke potekal po glavni cesti do Jelšan. Šele tam bo možna preusmeritev ali na glavni mejni prehod Jelšane ali na maloobmejni prehod Novokračine, so prvi sicer opozorili na spletni strani avtokampi.si. "Potniki, ki bodo v Slovenijo vstopili na mejnem prehodu Novokračine, pa bodo v smeri Ilirske Bistrice morali uporabiti regionalno cesto skozi Zabiče, saj bo odsek regionalne ceste Novokračine–Jelšane (samo za smer Ilirske Bistrice) odprt le za lokalni promet." Sprememba je pričela veljati z današnjim dnem.

Spremenjena prometna ureditev je na cesti Dragonja–Sečovlje ter proti mejnima prehodoma Novokračine in Slovenska vas, poroča PIC.

Z avgustom (z izjemo lokalcev) prepovedan promet tudi skozi Novo vas S pričetkom tega meseca podobna nova prometna ureditev velja tudi na relaciji med avtocestnim priključkom Obrežje in mejnim prehodom Slovenska vas. "Promet je proti MP Slovenska vas, na širšem območju Obrežja in Slovenske vasi dovoljen samo po regionalni cesti R3-675 Mokrice–Obrežje–Slovenska vas. Po lokalnih cestah skozi Jesenice in skozi Novo vas pri Mokricah pa je prepovedan," še opozarja PIC.