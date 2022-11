Obmejni prebivalci se veselijo konca mejnih kontrol in poletne gneče na cestah

Medtem ko politika še odloča o vstopu Hrvaške v schengen, pa so zelo jasni prebivalci z obeh strani meje. Vsi si želijo, da bi se kontrola na mejnih prehodih enkrat za vselej poslovila, s tem pa tudi gneče in dolge čakalne dobe v času poletja. Ni pa to edina novost, ki bo prihodnje leto doletela naše južne sosede. Če bodo o dokončni odločitvi o vstopu Hrvaške v schengensko območje evropski voditelji še odločali, pa je že jasno, da se bodo Hrvati s 1. januarjem poslovili od kun in prevzeli evro.