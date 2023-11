Zakaj slovenski organi ne izvajajo nadzora tako kot italijanski?

Nezakonite migracije in povečana grožnja terorizma sta morda resnični grožnji, ki pa se rešujeta na plečih obmejnega prebivalstva. Tako domačini, ki živijo ob meji in po novem znova stojijo v kolonah, kot se je to dogajalo pred vstopom Hrvaške v schengensko območje. Medtem pa nekateri manjši prehodi ostajajo povsem brez nadzora. Sprašujejo se, kakšen učinek ima lahko takšen nadzor, pa tudi to, zakaj so Italijani lahko vzpostavili sistem, kjer promet poteka tekoče in izločajo zgolj posamezna vozila, slovenska policija pa pregleda prav vsakega potnika.

Kdor se je pretekli konec tedna v Slovenijo vračal iz hrvaške Istre prek Sečovelj ali Dragonje, je precej časa porabil za čakanje v koloni. "Jesenski čas, še noben pravi praznik, nobena turistična sezona, pa je bilo treba pol ure za čakati na mejnem prehodu. Kaj šele bo ..." pripoveduje Ingrid Mahnič. To, česar smo se bali, se je tudi zgodilo, pripovedujejo domačini. Prehajanje meje je znova postal dolgotrajen proces – kljub obljubam ministra, da nevšečnosti za obmejne prebivalce ne bo. "Rečeno je bilo, da bodo vsake toliko pregledali, recimo temu sumljive avtomobile, pa dejansko prekontrolirajo vsakega potnika, preverijo dokumente," pravi Mateja Grbec, dnevna migrantka. A medtem ko so na mednarodnih mejnih prehodih izredno dosledni pri kontrolah, na manjših, maloobmejnih prehodih nadzora sploh ni oziroma je ta občasen. A iz Hrvaške v Slovenijo, pa tudi naprej v Italijo, se da priti povsem mimo policijskih kontrol. Primer mejnega prehoda Brezovica pri Gradinu, prav tako italijanskih varnostnih organov ni na prehodu Socerb. Je torej tak nadzor sploh lahko učinkovit in smiseln? Zakaj tudi slovenski organi nadzora ne izvajajo tako kot italijanski? "Sicer stojijo, tudi mitraljeze imajo, gledajo morda sumljive tablice, vendar ne ustavljajo vsakega posebej," še dodaja Mahničeva. Morda je tudi zato ob meji z Italijo več razumevanja za izredne ukrepe. "Mislim, da je tako prav. Jaz stanujem tukaj v Gorici in vidim, kaj se dogaja." "Zaradi vsega, kar se dogaja na svetu, nas je danes strah oditi od doma, na avtobus, po nakupih, ker hitro lahko naletiš na kakšnega tolovaja," pravijo. Predvsem zaradi težav z ilegalnimi migracijami. Podobno je tudi na jugovzhodu Slovenije, zato tudi tam z nadzorom na meji soglašajo. "Vseeno je, kaj rečejo, ali gre za terorizem ali za migrante, gre za isto skupino ljudi in to je zame logičen rezultat," pravi Ivan Molan, župan občine Brežice. Desetdnevni izredni nadzor so nedavno podaljšali za 20 dni. A kot vse kaže, bodo kontrole na mejnih prehodih prisotne vsaj še nekaj mesecev.