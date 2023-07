Slovenijo stresel potres, ste ga čutili?

"V preglednici so podani osnovni parametri potresa, ki so rezultat avtomatske analize in so lahko napačni," sicer opozarja Arso.

Evropsko-mediteranski seizmološki center je medtem poročal, da je potres ob približno 19.30 stresel območje približno 16 kilometrov severno od Reke. Med Reko in Jelšanami je sicer približno 30 kilometrov razdalje.