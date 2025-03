Oploditev z biomedicinsko pomočjo tudi za samske in ženske v istospolnih zvezah

V Gibanju Svoboda po njenih besedah menijo, da novela "ne prinaša zgolj in samo pravice do oploditve z biomedicinsko pomočjo, pač pa pomeni priznanje vseh raznolikih družin, ki v naši družbi danes že obstajajo. Pomeni tudi dejansko uresničitev tistega, kar je zapisano v ustavi Republike Slovenije, in prinaša modernizacijo, napredek, če hočete tudi demokratizacijo in spoštovanje človekovih pravic".

"Pravica samskih žensk in tistih, ki so v istospolnih skupnostih, mora biti enaka kot pravica tistih, ki so v heterogenih skupnostih, tako je odločilo ustavno sodišče," je poudarila poslanka Svobode Janja Sluga.

Kot je dejal vodja poslancev Levice Matej T. Vatovec , bo z novelo omogočeno tudi samskim ženskam in ženskam, ki živijo v istospolnih skupnostih, da dostopajo do možnosti oploditve z biomedicinsko pomočjo. Gre za ureditev, ki jo poznajo številne države tako v Evropi kot v svetu, je dodal.

V Levici so ob tem v pisnem sporočilu za javnost izpostavili, da zakon ne more popraviti hude krivice, ki se je v teh 24 letih zgodila vsem ženskam, ki so želele zanositi, a jim je bila ta možnost odvzeta. Mnoge so v tem času že prestopile svojo rodno dobo in posledice so v takih primerih nepopravljive, so zapisali.

Tudi vodja poslancev SD Jani Prednik je dejal, da se za nazaj krivic ne da popraviti, da pa je naloga politike, da "omogoči samskim ženskam oz. ženskam, ki niso v paru ali pa so v istospolni zvezi, da same odločajo o svojem telesu in same odločajo, ali bodo imele otroke ali ne, in da jim sistem tudi to omogoči".