Obnova bolnice Franja: ministrica in župana za prenos lastništva na državo

Dialog je po njenem mnenju dober, vsem pa je skupen cilj, da se stvari uredijo v najkrajšem možnem času. "Tako da smo prišli do skupne zaveze, da bi bilo najbolje, da se območje bolnice Franje prenese na državo z vidika lastništva, upravljanje pa ostane v rokah občin ustanoviteljic," je povedala ministrica. Prenos lastništva na državo bi po njenih besedah zakonsko omogočil lažje urejanje in tudi nadaljnja vlaganja.

Po njeni oceni je obnova moralna zaveza zaradi spomina na dogajanje v drugi svetovni vojni, ko so na tem težko dostopnem območju nesebično pomagali ljudem. Ključno pri tem pa je medresorsko sodelovanje, saj je za območje vodotokov pristojno ministrstvo za naravne vire in prostor.

Kot je dejala ministrica, so se že po lanskem ogledu tako na občinski kot državni ravni zavezali k obnovi celotnega območja. "Od takrat je preteklo že deset mesecev in stvari tečejo, pripravljajo se projekti. Res pa je, da pri takšnem uničenju postopki trajajo kar nekaj časa. A bistveno je, da bo končni rezultat boljši, da ob naslednjih takšnih vremenskih razmerah ne bi prišlo do podobnih uničenj," je dodala.

Tako so danes poudarili v izjavi za medije in pojasnili, da prizadevanja za obnovo od lanskega avgusta, ko je ujma uničila območje z lesenimi barakami v soteski Pasice, tečejo dalje.

Kot je ocenila, je upravljanje vedno najboljše v rokah lokalnih skupnosti, saj poznajo teren, so v stiku z ljudmi ter poznajo tako potrebe lokalnih prebivalcev kot specifike obiskovalcev iz Slovenije in tujine, obenem s kulturno dediščino najbolje živijo. To je bolj ali manj ustaljena praksa tudi pri nekaterih drugih primerih, je povedala ministrica.

Dodala je še, da je treba upoštevati tudi podnebne spremembe, zato lahko kultura in kulturna dediščina kažeta tudi, kako uresničiti družbo trajnostnega razvoja ter poskrbeti za obnovo na način, da bo takšna dediščina na voljo tudi prihodnjim generacijam.

Obnovo ocenjujejo na pet do šest milijonov evrov

Tudi župana sta povedala, da postopki za obnovo tečejo, prenos lastništva območja bolnice Franja na državo pa se jima zdi bistven. Zato se sedaj dogovarjajo za soustanoviteljstvo Mestnega muzeja Idrija – muzeja za Idrijsko in Cerkljansko, ki je pristojen za območje Franje, saj bi jim to olajšalo nadaljnje upravljanje območja.

Kot je povedal Uršič, bo projektna dokumentacija za večino sanacije zaledja in nadgradnje zaščitnih mrež na Franji končana v prihodnjem mesecu, izbrani so tudi že nekateri izvajalci, potrebno pa je še zagotoviti sredstva, ki sicer niso v domeni ministrstva za kulturo. Trenutno tudi ponovno ocenjujejo škodo na barakah in dostopni poti.

"Narejeni so praktično vsi projekti, in ko bo ministrstvo za naravne vire in prostor potrdilo sredstva za sanacijo, je bolnica Franja praktično pripravljena za obnovo," je dodal Vencelj.

Kot so še pojasnili medijem, obnovo ocenjujejo na pet do šest milijonov evrov. Samo zaledje bolnice potrebuje za približno štiri milijone evrov ukrepov, če želijo zaščititi dolino proti Cerknem. Takšne sanacije pa, od začetnih projektov dalje, običajno zahtevajo kakšne tri leta dela.