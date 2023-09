Obnova v Ljubljani: posekan drevored, žrtvovani parki in zelene površine?

Koalicija za trajnostno prometno politiko (KTPP) se je danes odzvala na načrtovano obnovo cest na območju Potniškega centra Ljubljana. Načrti, ki jih je objavilo Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, predvidevajo širitev cest, ki ležijo na obodu nove železniške in avtobusne postaje – primarno Vilharjeve in Masarykove. Na račun zelenih površin in drevoredov se širita tudi Šmartinska in Železna cesta, so opozorili.

Cilj Mestne občine Ljubljana in države naj bi bil povečanje deleža potnikov v javnem potniškem prometu in učinkovito prestopanje med različnimi oblikami javnega prometa. KTPP pa opozarja, da objavljeni načrti kažejo drugačno sliko in dajejo prednost osebnim avtomobilom: "Načrti ne predvidevajo primerne navezave potniškega centra na mestni potniški promet. Predvideni rumeni pasovi za avtobuse so nepovezani, nelogično umeščeni in prekinjeni v križiščih, kjer je potreba po tekočem javnem prometu največja. V nasprotju s tem ima osebni motorni promet prednost pred avtobusi v vseh križiščih, za hitrejši pretok pa bo žrtvovan celo park."

Posekan drevored in uničen park na eni od najbolj vročih in onesnaženih lokacij

Načrti predvidevajo tudi posek drevoreda na Vilharjevi cesti, zaradi novega zavijalnega pasu pa bo uničen še park ob križišču Šmartinske, Vilharjeve in Topniške, skozi katerega zdaj vodi sprehajalna in kolesarska pot. Prav to križišče je že danes lokacija z najslabšo kakovostjo zraka v Ljubljani, širše območje železniške postaje pa ena od lokacij v Ljubljani, kjer je učinek urbanega toplotnega otoka najbolj intenziven, so opozorili.

S širitvijo cest in gradnjo 3700 novih parkirnih mest v novih objektih Vilharie, Emonike in avtobusne postaje se bo povečala tudi količina prometa, zato se bodo okoljski kazalci na območju še poslabšali, so prepričani. Pri tem se zaradi širših vozišč poslabšujejo pogoji za pešce, na Vilharjevi in Masarykovi pa se celo zmanjšuje obstoječe število prehodov za pešce, so izračunali.

Projekt je zgodovinska priložnost za vzpostavitev učinkovitega javnega prevoza v Ljubljani in širši regiji, ki lahko s slabo prometno ureditvijo postane zamujena priložnost, je na današnji tiskovni konferenci ocenil predstavnik Koalicije za trajnostno prometno politiko Marko Peterlin.

S prošnjo za odziv na kritike in pomisleke smo se obrnili tudi na pristojno ministrstvo, odgovore še čakamo.