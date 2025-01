Obnova Drame odložena, gradbenega dovoljenja še ni

A se je takoj zapletlo pri pridobivanju soglasij etažnih lastnikov pri sosednji Nemški hiši. Ti tako kot ljubljanska nadškofija opozarjajo na škodo, ki jo je utrpela Uršulinska cerkev ob izgradnji garažne hiše pod Kongresnim trgom. "Pa so te garaže bistveno bistveno bolj odmaknjene od gradbišča, kot pa je denimo Nemška hiša od gradbišča Drame," je opozoril predstavnik etažnih lastnikov Martin Lesjak . In dodal, da želijo imeti garancijo, "da če se bo nekaj zgodilo na naši lastnini, bo tisti, ki je to povzročil s svojim projektom, to tudi v doglednem času kakovostno in v celoti popravil".

Kot pravi, so bili dvakrat že blizu dogovora z ministrstvom za kulturo, prvič naj bi od dogovora odstopilo ministrstvo, ponudba je bila bianco menica, ki so jo predlagali odvetniki Drame in ne etažni lastniki, je povedal Lesjak. "Država kot državni organ mora ravnati zakonito, pregledno, transparentno z davkoplačevalskim denarjem in ne more v nobeni pogodbi pustiti odprtih obveznosti, za katere se ne ve, kakšne bodo, kdaj bodo nastale in kaj bodo pokrivale," je državni sekretar na ministrstvu za kulturo Matevž Čelik pojasnil, zakaj dogovora niso mogli podpisati.

Drugič so od dogovora odstopili lastniki, želeli so, da ga podpiše ministrica za kulturo, četudi je uradno investitorica Drama. "Republika Slovenija bi se morala v tem primeru nekako zavezati, da se v primeru poškodb obveže, da bo Drami zagotovila sredstva, ki jih bo Drama lahko uporabila za popravo teh poškodb," je razlog za to povzel Lesjak.

Državno odvetništvo je proti lastnikom vložilo 87 zahtev za začasno omejitev lastninske pravice. Večino sklepov o uvedbi postopka je upravna enota že izdala, z nekaterimi lastniki pa so sklenili sporazume o uporabi zemljišč. "Mi nikoli nikdar nismo zahtevali nekih finančnih nadomestil ali pa karkoli za to, da bomo tri leta živeli deset metrov stran od gradbišča, da bomo imeli otežen dostop, da bomo imeli hrup, da bomo imeli prah," je še povedal Lesjak.

Obnova je tako za nekaj mesecev odložena, medtem pa Drama domuje v prostorih na Litostrojski. Najem stane 71 tisoč evrov bruto, pogodba z možnostjo podaljšanja pa je sklenjena do avgusta 2027.