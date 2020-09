Obnova glavne železniške postaje v Mariboru pri koncu

Postaja je z obnovo pridobila dodaten peron, tako da ima zdaj tri. "V zadnjem letu in pol sta bila nadgrajena oba obstoječa perona ter zgrajen novi otočni peron, tako da bodo potnikom sedaj na voljo trije sodobni pokriti peroni," so pojasnili na direkciji.

Dostop na perone bo možen z dvigali, potnikom pa so na voljo tudi tekoče stopnice. Obstoječi podhod so podaljšali in tako bo poslej mogoče vstopati na postajo tudi iz Melja. Nadgradili so nekatere obstoječe tire ter preuredili signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. V zaključni fazi je tudi postavitev 2,4 kilometra protihrupnih ograj.

Delo je ocenjeno na 55,5 milijona evrov

Obnova postaje, ki se je začela februarja lani, sodi v sklop projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj, ki je sofinanciran z evropskimi sredstvi. Mariborski del projekta zajema izvedbo nadgradnje postaje Tezno, glavne postaje Maribor in odseka Maribor-Počehova, kar je skupno ocenjeno na 55,5 milijona evrov.

Pospešeno se nadaljujejo dela tudi na preostalem delu železniške proge do meje z Avstrijo. Na začetku tega meseca je bil izvajalec uveden v delo še za zadnji sklop del v okviru tega projekta. Gre za gradnjo 3,7 kilometra dolgega novega odseka od Počehove do Pesnice, ki zajema tudi gradnjo novega 1530 metrov dolgega predora Pekel in 896 metrov dolgega viadukta Pesnica. Vrednost pogodbe, ki je bila podpisana oktobra lani, znaša 100,96 milijona evrov. Predviden zaključek del je konec februarja 2023.

V okviru projekta nadgradnje železniške proge Maribor-Šentilj bodo med drugim uredili križanja cest z železnico v vrednosti 18,8 milijona evrov. V sklopu tega bo ukinjenih sedem nivojskih križanj, trije prehodi bodo zavarovani, zgrajena bosta tudi dva nova nadvoza. "Najpomembneje je, da po zaključku projekta več ne bo nobenega nivojskega križanja, označenega samo z Andrejevim križem," izpostavljajo na direkciji za infrastrukturo.

Trenutno poteka gradnja dveh nadvozov in povezovalnih cest, s katerimi bodo ukinjeni nivojski prehodi v Ranci in Štrihovcu. Dela bodo predvidoma zaključena v začetku leta 2022.