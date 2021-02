Obnova gradu Podčetrtek: občina se nadeja državnih sredstev

Občina Podčetrtek je obnovo gradu Podčetrtek, ki ga je od družine Zečević kupila za 150.000 evrov, prijavila na razpis ministrstva za kulturo. Sanacija gradu se bo pričela še letos, je povedal župan Podčetrtka Peter Misja. K ureditvi gradu pa si občina želi privabiti tudi zasebnega investitorja.

Občina je grad kupila decembra lani. FOTO: Renes nepremičnine

Kot je dejal Peter Misja, se bodo letos najprej lotili čiščenja rastja in gozda okoli gradu, čiščenja okolice in notranjosti gradu, sanacije strehe in odvodnjavanja, nujna je tudi statična stabilizacija gradu. Ta dela po županovih ocenah naj bi stala okoli pol milijona evrov. "Gre za to, da grad tudi zapremo in omogočimo večletno sanacijo ter na ta način prekinemo njegovo večletno propadanje," je dejal Misja. Po njegovih besedah si želijo čim prej urediti teraso, s katere se ponuja lep razgled na Kozjansko, Obsotelje in hrvaško Zagorje. V načrtu je tudi ureditev kašče.

Grad Podčetrtek, ki so ga prodajali že več kot 20 let, je bil v večinski lasti družine Zečević. Občina Podčetrtek je leta 2006 na lastne stroške obnovila streho, saj je v zadnjih dveh desetletjih grad vidno propadal, notranjost je bila povsem izropana, stavba pa v veliki meri poškodovana, če ne že uničena. Misja ocenjuje, da bo obnova spomeniško zaščitenega gradu, ki sodi med najstarejše gradove v Sloveniji, izjemno zahtevna in tudi draga. Po projektih, ki so bili narejeni pred leti, naj bi stala med sedem in 10 milijonov evrov. Kot pravi župan, bi bila občina sposobna financirati do okoli pet milijonov evrov, za preostanek pa bodo sredstva iskali drugod.

Grad, ki se prvič omenja leta 1261, je bil temeljito prenovljen leta 1874 in nato v času po potresu na Kozjanskem leta 1974. Zadnji pravi lastnik gradu, ki se razteza na 2626 kvadratnih metrih, je bila do leta 1945 družina Attems. Attemsi so ga leta 1682 kupili od tedanje države. Grad je bil tedaj temeljito prezidan in opremljen v baročnem stilu. Po letu 1945 je postal ljudska last. Pred postopnim ropanjem so rešili le nekaj umetnin, ki jih danes hrani Posavski muzej v Brežicah. Leta 2016 se je za nakup sicer zanimal britanski poslovnež indijskega porekla, ki ga je nameraval obnoviti in ga preurediti v prestižni hotel, a do realizacije ni prišlo.