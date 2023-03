Obnova kliničnega centra po novem za 13 milijonov dražja

Kot so pojasnili, je razlogov za pripravo in sprejetje sprememb projekta več. V prvi vrsti so spremembe posledica spremembe etapnosti gradnje iz dveh večjih etap na pet manjših, s čimer se je projekt podaljšal za šest mesecev. Spremembe pa so bile nujno potrebne tudi zaradi naraščanja cen gradbenih materialov in surovin na svetovnem in slovenskem trgu, zaradi česar se je zvišala vrednost predmetne investicije.

Ocenjena vrednost investicije je nekaj več kot 75,3 milijona evrov in je za skoraj 13 milijonov višja od ocenjene vrednosti investicije po potrjenem investicijskem programu. Vire financiranja investicije bo v celoti zagotovil Urad za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje.

Ureditev glavne stavbe UKC Ljubljana je nujno potrebna, saj je obstoječi objekt star, prostori so dotrajani, kar ustvarja neoptimalne delovne in bivalne pogoje. Celovita prenova bo zagotovila možnosti za kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev, ki bodo namenjene zdravljenju prebivalcev regije in celotne države.