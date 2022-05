Obnova: Koraki za prenovo hiše ali stanovanja (+ cene +izvajalci)

Računanje, da je popolna obnova stanovanja ali hiše precej zapletena in zamudna. Obnovitvena dela se zlahka razvlečejo na več mesecev. Pa poglejmo, kako si sledijo koraki za prenovo hiše ali stanovanja in kakšno je logično zaporedje vseh potrebnih prenovitvenih del.

Zaradi obilice nepotrebnega dodatnega dela in s tem povezanimi izrednimi stroški je malo verjetno, da se boste lotili ponovnega razkopavanja pravkar prenovljenega doma. Bržkone se boste sčasoma navadili na posodobljeno staro stanje, čeprav vas bo jezilo in spravljajo v slabo voljo ob zavedanju, da bi situacija lahko bila drugačna.

Dela bodo po vsej verjetnosti potekala počasneje, kot če bi jih opravili izkušeni mojstri. Vendar, če niste časovno omejeni z rokom zaključka del in imate poleg obveznosti dovolj prostega časa, boste z lastnim delom lahko precej prihranili. Potrebujete le nekaj orodja, ročnih spretnosti in volje za fizično delo.

Adaptacija hiše lahko poteka tudi po korakih. Določite prioritete del, ki jih zahteva prenova doma. V glavi imejte idejo, kaj želite s prenovo doseči in kakšna bo končna podoba vašega doma. Nato sledite posameznim fazam prenove v logičnem zaporedju del. Če je potrebna menjava dotrajanih oken in zunanjih vrat, boste to vsekakor storili pred obnovo fasade. Predelava inštalacij se vsekakor izvede pred novimi ometi in namestitvijo novih talnih oblog.

Čeprav si močno želite, je celovita obnova hiše ali popolna prenova stanovanja s finančnega vidika morda za vas težko izvedljiva. Vendar to še ne pomeni, da se morate odreči svojim sanjam o lepem in urejenem domu. Pridobite popis vseh obnovitvenih del in potrebnega materiala. Priskrbite si predračune več različnih izvajalcev. Upoštevajte še dodatnih 10-20 odstotkov za nepredvidena dela, ki se pokažejo pri prenovi. Tako boste dobili finančni okvir stroškov prenove ter ga lažje uskladili s svojimi prihodki in družinskim proračunom.

Tudi oceno stanja električnih, vodovodnih in strojnih inštalacij ter naprav mora opraviti strokovnjak s tega področja. Zamenjava vodovodne in električne napeljave je v objektih, ki so starejši od 30 let nedvomno potrebna. V sodelovanju z izvedenci ustrezne stoke boste lažje ocenili, kaj je v vašem domu potrebno prenoviti oziroma kaj vse si želite obnoviti.

Za bolj zapleteno diagnosticiranje pomanjkljivosti kot so na primer vzroki za plesen in vlago v kotih pa boste morali najeti strokovnjaka gradbene stroke ali izkušenega izvajalca za sanacije objektov.

Obnova stare hiše ali stanovanja, ki ste ga pravkar kupili, najprej terja oceno obstoječega stanja vaše bivanjske enote. Vidne znake obrabe in iztrošenosti boste zlahka sami opazili. Pri tem imamo v mislih dotrajano pohištvo, okna in vrata, izrabljene talne, stenske in stropne obloge, odstopajoč omet ali keramične ploščice in podobno.

Adaptacija naj bo zaupana izkušenemu, zanesljivemu izvajalcu z dobrimi referencami. Preberite mnenja oziroma zadovoljstvo njegovih strank. To vam pove, kako zanesljiv in natančen je mojster pri svojem delu, ali kvalitetno opravi vsa predvidena dela, ali upošteva roke izvedbe posameznih del in dogovorjene stroške.

Prenova hiše ali obnova stanovanja sta investiciji, ki sta povezani z visokim finančnim vložkom, zato je izbiri izvajalca obnovitvenih del potrebno posvetiti posebno pozornost. Končni izid adaptacije in vaše zadovoljstvo sta namreč močno odvisna od izbire pravega izvajalca. Ne zgodi se redko, da se na prvi pogled cenejši izvajalec del na koncu izkaže za dragega in da rezultat njegovega dela ne doseže vaših pričakovanj.

Arhitekt poleg izrisa vseh načrtov pripravi tudi popis del in materiala, vključno s predvidenimi stroški izvedbe. Lahko vam predlaga zanesljive izvajalce posameznih del ali izvajalca, ki prevzame celotno adaptacijo in koordinira podizvajalce, da obnovitvena dela potekajo gladko in hitro. Izvajalca del pa seveda lahko najamete tudi sami.

Po želji vam izdela tudi 3D izris ali vizualizacijo prostorov. Zlahka si boste živo predstavljali, kako bo vaš dom izgledal, ko bo obnova končana. Vizualizacija vam namreč daje občutek, kot da se v vašem prenovljenem domu že nahajate. In na tej stopnji so z minimalnimi dodatnimi stroški še možne spremembe, ki bi vam bile ljubše.

Arhitekt vam ob upoštevanju vaših želja običajno predstavi idejno zasnovo adaptacije in optimalne rešitve, ki se jih sami ne bi domislili. Izriše vse načrte za novo razporeditev prostorov in predelavo vseh inštalacij. Izdela vam lahko tudi načrt notranje opreme do zadnje podrobnosti, vključno s svetili ter določi materiale za talne, stenske in stropne obloge.

Če vam finančne zmožnosti dopuščajo plačilo vseh del naenkrat, je za prenovo najbolje podpisati pogodbo z enim samim izvajalcem, ki prevzame celotno organizacijo adaptacije. V pogodbi opredelite vsa potrebna dela in roke za izvedbo, da se izognete poznejšim nesporazumom.

Prenova na ključ se v končni fazi skoraj vedno izkaže za najcenejšo izbiro. Prihranjeno vam je veliko časa, ki bi ga porabili za iskanje materialov in izvajalcev posameznih del ter usklajevanje njihovega dela na objektu.

Poleg tega pogodbeni izvajalec prevzema odgovornost za vsa opravljena dela pri adaptaciji. Odpade izgovarjanje, ki se ga poslužujejo mnogi mojstri, da nekaj ni dobro narejeno zaradi slabe izvedbe njihovih predhodnikov.

5. Obvestite sosede, da prenavljate stanovanje, ko delate obnovo

Temu koraku se morda lahko izognete, če živite v lastni hiši in vam ni treba toliko skrbeti za hrup, ki bo nekaj tednov ali mesecev prihajal iz vaše hiše. Če vas sosedje nimajo v želodcu, bo morda zadostovalo, da se izogibate proizvajanju hrupa v času, ko je to prepovedano z zakonom. To pomeni, da se adaptacija hiše naj ne bi izvajala med 22.00 in 6.00 uro, med prazniki in dela prostimi dnevi.

Obnova stanovanja pa je lahko večji problem v večstanovanjskih enotah. Da bi se izognili prijavi sosedov zaradi hrupa in motenja počitka ter globam, ki sledijo, vam svetujemo, da sosede pred pričetkom adaptacije seznanite z nameravanimi obnovitvenimi deli v vašem stanovanju. Sosede zaprosite za razumevanje in se skušajte dogovoriti, v katerih urah dneva bi jih hrup najmanj motil.

V mojem domu je potrebna adaptacija. Kako si sledijo obnovitvena dela?

Potek del za celostno adaptacijo stare hiše ali stanovanja je odvisen od obsega načrtovanih prenovitvenih del. Če obnova obsega tudi zunanja dela, se le-ta izvajajo v ustreznih vremenskih pogojih, medtem ko notranja dela lahko opravljate v vsakem vremenu v kateremkoli letnem času.

Menjave ostrešja in strešne kritine se je vsekakor smiselno lotiti v suhem vremenu. Okna in vrata lahko menjate od zgodnje pomladi do pozne jeseni. To je tudi najboljši čas za izdelavo nove fasade in cokla ter za zunanja zemeljska dela. Med ta sodijo: odkop zunanje stene objekta in namestitev nove izolacije, vgradnja novih odtočnih cevi, novih priklopov vode, elektrike, plina in drugih vodov.

Če ste se odločili za novo razporeditev notranjih prostorov, se najprej lotite rušenja in prestavitve predelnih sten in notranjih vrat, odstranjevanja keramike, talnih, stenskih in stropnih oblog. Sledi prestavitev odtokov in inštalacijskih vodov za vodovod, elektriko, ogrevanje, prezračevanje in klimatizacijo ter menjava teh naprav. Po potrebi odstranite slabe tlake, odstopajoči omet in odpravite vzroke zamakanja, vlage in plesni na zidovih.

Ko je rušitveni del prenove za vami, pride na vrsto obnova, s katero začnete na novo sestavljati svoj dom. Novo ometane stene pokitajte in nanesite prvi sloj zidne barve. Na novi tlak namestite nove talne obloge. Položite novo keramiko v kopalnici, namestite nove sanitarne elemente in opremo. Stene in strope obdelajte z zaključnim slojem barve ali drugo oblogo.

Do vašega popolno prenovljenega stanovanja vas loči le še izbira novega pohištva, svetil, dekorativnih predmetov in druge opreme doma. Pri izbiri bodite pozorni na skladnost barv, tekstur in vzorcev. V prostoru naj ne bo preveč različnih barv in elementov, da ne bo deloval utesnjeno in prenatrpano. Da se boste v svojem novem domu dobro in udobno počutili, vam svetujemo, da se držite projekta prenove in priporočil vašega arhitekta.