ŠALA DNEVA icon-content-box-1 Arhiv

Mati je peljala otroka v živalski vrt. Ko sta šla mimo ograde, je sinko vprašal: ''Mami, kdo pa je to?''

Mama mu pojasni: ''To je ameriški bizon.'' Otrok: ''Kaj pa je tista dolga cevka pod njegovim trebuhom?'' Mama je zardela in rekla: ''Ah, to ni pa nič.'' Od zadaj se je oglasil starejši gospod, ki je poslušal pogovor mame in sina: ''Ja, gospa, če pa to ni za vas nič, potem ste pa res razvajeni!''