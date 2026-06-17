Obnova odseka primorske avtoceste med Kozino in Črnim Kalom zaključena

Dela za celovito obnovo vozišča, objektov in počivališča Ravne so stekla marca lani in bi morala biti po prvotni časovnici končana novembra lani.

Obnova je zajemala skupno 9,9 kilometra smernih vozišč avtoceste, dela pa je izvajal konzorcij družb Kolektor CPG, CPK in GP Krk. Pogodbena vrednost je znašala 26,6 milijona evrov brez DDV.