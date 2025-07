Obnova po predlanski ujmi kljub veliko opravljenega dela še ni zaključena

V dveh letih od poplav avgusta 2023 je bilo opravljenega ogromno dela, vendar to še ni zaključeno, so ob bližajoči se drugi obletnici dogodka ocenili pristojni. V prihodnje bodo v ospredju zahtevnejši projekti obnove na vodotokih in plazovih, v načrtu je tudi celovita sprememba sistemske zakonodaje za lažje spopadanje s podobnimi dogodki.

Uničujoče poplave 2023 FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Kot je v današnji izjavi za medije spomnil minister za finance Klemen Boštjančič, je država med drugim zagotovila odškodnine lastnikom v poplavah poškodovanih hiš, ki se morajo zaradi ogroženosti objektov preseliti, sredstva za najem neprofitnih stanovanj in različne oblike socialne pomoči, sredstva za intervencijske ukrepe na državni infrastrukturi in sanacijo vodotokov, pomoč podjetjem in kmetom ter predplačila državne pomoči občinam. "Delo še ni zaključeno, obnova se bo nadaljevala, saj je glede na obseg nesreče in zahtevnost del nemogoče, da bi bila vsa dela opravljena v dveh letih," je poudaril minister. Glede skupne škode zaradi poplav avgusta 2023 je dejal, da so se prvotno opravljene ocene izkazale za precej natančne. Po podatkih ministrstva ta znaša tri milijarde evrov, ocena obnove z vključujočimi neposrednimi in posrednimi stroški pa deset milijard evrov. Do sedaj je Slovenija za obnovo namenila 1,174 milijarde evrov, glede na potrjene programe popoplavne obnove pa bo v obdobju od leta 2025 do leta 2028 za to namenila še dodatne 2,5 milijarde evrov.

V skladu za obnovo, ki ga je država ustanovila za financiranje omenjenih ukrepov, je trenutno 664 milijonov evrov od skupno predvidenih približno dveh milijard evrov, kolikor se bo po oceni ministrstva vanj steklo do konca leta 2028. "Na ministrstvu za finance smo pri obnovi v resnici podpora resornim ministrstvom. Predvsem zagotavljamo, da izplačila sredstev potekajo hitro ter v skladu z javno-finančnimi pravili," je pojasnil Boštjančič in dodal, da na ravni ministrstev tečejo pogovori o možnosti umestitve popoplavnih projektov med širše varnostne obrambne izdatke. Ob tem je zavrnil kritike glede birokratskih ovir pri postopkih izplačil. "Verjamem, da bi občine ne samo pri popoplavni obnovi, ampak tudi sicer, bistveno raje videle, da bi jim sredstva dali in da potem država ne bi spraševala, zakaj so se ta sredstva porabljala. Dejstvo pa je, da so izkušnje s porabo različne, kakšne so bile tudi malo negativne," je razložil. Opozoril je tudi na podatek, da so bili določeni projekti s strani občini slabo pripravljeni in da niso bili v skladu z zahtevami vladne službe za obnovo. "Tu marsikdaj naletimo na problem majhnih občin in seveda razmeroma majhne sposobnosti kakovostne priprave projektov," je ponazoril težave.