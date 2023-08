Obnova poplavljenih krajev v roke Boštjana Šefica in Marjana Pipenbaherja

Prvi operativec v času begunske krize Boštjan Šefic in glavni projektant mostu na Pelješac Marjan Pipenbaher. To sta ključna človeka, ki jima bo premier Robert Golob zaupal nalogo obnove prizadetih krajev, cest in domov v katastrofalnih poplavah. Šefica bo vlada postavila za novega državnega sekretarja v kabinetu predsednika vlade. Pipenbaher pa bo po zgledu premierjevega strateškega sveta za zdravstvo, ki ga vodi kirurg Erik Brecelj, sodeloval v novem posvetovalnem telesu za sanacijo, ki ga bodo predvidoma sestavljali gradbeni, hidrološki, geološki in drugi strokovnjaki.

Premierja Roberta Goloba je na terenskem obisku v Komendi v ponedeljek prvič spremljal Boštjan Šefic. Še v petek je ob obisku podjetnikov v Zgornji Savinski dolini to vlogo opravljal državni sekretar za nacionalno varnost Andrej Benedejčič, ki bo kmalu postal slovenski veleposlanik pri zvezi Nato. V četrtek po naših neuradnih, a zanesljivih informacijah na Gregorčičevi sledi kadrovska rošada. Vlada bo za novega državnega sekretarja za obnovo po naravni nesreči postavila Boštjana Šefica. Ta do predvidenega imenovanja pred kamero ni želel. Je pa potrdil, da je vladi pripravljen pomagati. icon-expand Robert Golob in Boštjan Šefic sta si ob dnevu solidarnosti ogledala škodo na terenu FOTO: Vlada RS Šefic v državni politiki sicer ni nepopisan list. Na položaj prihaja iz pokoja. Nazadnje je do decembra lani deloval kot svetovalec predsednika Boruta Pahorja za nacionalno varnost. Vmes je deloval tudi v kabinetu obrambnega ministra Karla Erjavca. Javnost pa si ga je najbolj zapomnila kot prvega operativca Cerarjeve vlade v času begunske krize. "Skušali bomo maksimalno pomagati vsem, ki živite tukaj, da boste lahko čim bolj normalno, ne glede na okoliščine, ki so seveda neprijazne, normalno živeli," pravi Šefic. Vlada si je sanacijo organizacijsko zastavila na treh nivojih. Politiko, zakonodajo in ministrstva bo predvidoma usklajeval Šefic. Na lokalni ravni naj bi zaživelo več tehničnih pisarn, vmes pa stroka. Po zgledu strateškega sveta za zdravstvo, ki ga vodi kirurg Erik Brecelj, se obeta tudi posvetovalno telo za dolgoročno obnovo cest, mostov, stanovanj in druge infrastrukture. Da je pri tem pripravljen sodelovati, je že potrdil eden najbolj cenjenih gradbenih inženirjev v Sloveniji. icon-expand Marjan Pipenbaher FOTO: 24UR "Logično, bi rekel. To je najmanj, kar lahko človek naredi. Če je treba vložiti veliko denarja, naj se ta denar vloži kakovostno. Naj se vloži strokovno pravilno. Zdi se mi, da je super, če je to na koncu ena ekipa, da niso to samo politiki," pravi Marjan Pipenbaher, glavni projektant mostu na Pelješac. PREBERI ŠE V pripravi načrt vzorčenja tal, ministrstvo odsvetuje razkuževanje odpadkov "Na vladi bomo imeli prvo informacijo o tem, kakšni naj bi bili ukrepi za ljudi, že ta teden v četrtek. Potem bomo pripravili interventni zakon. In v tem zakonu bi morali priti s konkretnimi številkami, kako ljudem pomagati," je dejal predsednik vlade. V premierjevem kabinetu je sicer za varstvo pred naravnimi nesrečami trenutno zadolžen nekdanji obrambni minister Anton Grizold, ki pa z oktobrom neuradno odhaja v pokoj.