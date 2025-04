Obnova štajerske avtoceste: Dars priznava, da se zastojem ne bo mogoče izogniti

Vozniki, ki se vozijo po štajerski avtocesti, se morajo od prejšnjega tedna na pot odpraviti prej. Stekla je namreč celovita obnova 6,5-kilometrskega odseka med Dramljami in Slovenskimi Konjicami z dvema dvocevnima predoroma in več viadukti ter mostovi.

Obsežnejša gradbena dela so se začela 7. aprila 2025, od takrat je na smernem vozišču proti Ljubljani zaprt prehitevalni pas. Ta zapora bo trajala predvidoma do konca junija 2025. Dela bodo potekala v srednjem ločilnem pasu avtoceste. Od konca junija 2025 bo promet med Slovenskimi Konjicami in Dramljami predvidoma 90 dni preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. V letu 2026 bo v poletnih mesecih zaprto smerno vozišče proti Mariboru. Promet bo preusmerjen na drugo polovico avtoceste, kjer bo potekal dvosmerno po enem pasu v vsako smer. V vmesnem obdobju bodo dela potekala na način, ki bo omogočal vodenje prometa po štirih zoženih pasovih, torej dva v vsako smer.

Pričakovano na odseku nastajajo zastoji, kar priznavajo tudi na Darsu. "Po naših podatkih je bila od vzpostavitve zapore, torej od sobote, 5. aprila 2025, največja zamuda zabeležena v ponedeljek popoldne (7. april, op. a.) – in sicer v smeri proti Ljubljani, kjer je promet potekal le po enem prometnem pasu (v smeri proti Mariboru pa po dveh). Zamuda za tovorna vozila je takrat znašala do 40 minut, medtem ko so osebna vozila večinoma vozila z minimalnimi zamudami. Zamude so se pojavile tudi v petek popoldne, v smeri proti Ljubljani, ko je bil zaradi pripravljalnih del zaprt prehitevalni pas," so nam pojasnili na Darsu, kjer dodajajo, da bodo za boljšo pretočnost prometa po potrebi tudi večkrat dnevno prilagajali prometni režim in vzpostavljali dva prometna pasova v smeri povečanega prometa, a zastojem se kljub temu ne bo mogoče izogniti, še dodajajo.

Bi lahko čas obnove skrajšali, če bi dela potekala tudi ponoči? "V času del v predorih bo izvajanje potekalo neprekinjeno, 24 ur na dan," napovedujejo na Darsu, medtem ko so ostala dela na terenu organizirana glede na faznost del in tehnične značilnosti ter v skladu z načrtom izvedbe in ob upoštevanju pogojev na terenu.