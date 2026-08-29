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Nova telovadnica jeseni, nov vrtec čez tri leta

Most na Soči, 29. 08. 2026 10.19 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Nikita Leban
Telovadnica bo med drugim dobila novo razsvetljavo in športni parket.

Sanacija telovadnice na Mostu na Soči, ki jo je uničil decembrski požar, ne bo končana do začetka šolskega leta. Po pregledih so se odločili za dodatne gradbene posege, predvsem na račun boljše požarne varnosti, kar bo vrednost investicije zvišalo na nekaj več kot 900.000 evrov. Na občini Tolmin trenutno poteka tudi izdelava projektne dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja za nov vrtec, ki bo stal ob glavni stavbi šole.

V začetku decembra lani je zaradi napake na električni napeljavi zagorelo v telovadnici v osnovni šoli Most na Soči. Ogenj je uničil tudi fitnes in garderobe. Sanacija je stekla marca.

Zagorelo je zaradi napake na električni napeljavi.
Zagorelo je zaradi napake na električni napeljavi.
FOTO: OŠ Most na Soči

Sprva je bilo predvideno, da bi novo telovadnico lahko odprli že z začetkom septembra, a so se po strokovnih pregledih odločili za dodatne izboljšave, ki bodo časovnico zamaknile za dva meseca. "Sanacija mostarske telovadnice po požaru zajema streho in ostrešje, notranje površine in stenske obloge, novo stavbno opremo in razsvetljavo ter nov športni parket, ki bo položen tudi na območju nekdanjega fitnesa, s čimer se razširijo namenske uporabne površine," so sporočili z občine. Predvidena je tudi sodobna rešitev prisilnega odvoda dima in zraka ter boljše prezračevanje garderob.

S tem se bo vrednost investicije s prvotnih 850.000 evrov zvišala na nekaj več kot 900.000 evrov. "Glavnina podražitve glede na prvo oceno odpade na izboljšanje požarne varnosti objekta v primerjavi s predhodnim stanjem, ki je bilo osnova za načrtovanje sanacije. Posledično se posodabljajo in izboljšujejo tudi posamezne rešitve pri strojnih in elektro instalacijah, kar ravno tako vpliva na končno višino vrednosti investicije," pojasnjuje tolminski župan Alen Červ.

Telovadnica bo med drugim dobila novo razsvetljavo in športni parket.
Telovadnica bo med drugim dobila novo razsvetljavo in športni parket.
FOTO: občina Tolmin

Dobro polovico stroškov bo krila zavarovalnica, preostanek pa bo morala dodati občina Tolmin, ki je prek razpisa Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino upravičena do okoli 225.000 evrov državnega sofinanciranja. Novo športno opremo, ki jo potrebujejo za izvajanje športne vzgoje, bo kupila šola.

Učenci bodo po napovedih občine prenovljeno telovadnico lahko začeli uporabljati po jesenskih počitnicah. Do takrat bodo pouk športne vzgoje izvajali na prostem in v učilnicah, nam je pojasnila ravnateljica Mojca Florjančič. Objekt s 712 kvadratnimi metri notranjih površin bo z začetkom novembra na voljo tudi ostalim uporabnikom.

Septembra 2029 nov vrtec

Gradbeni stroji bodo prihodnje leto zahrumeli tudi v neposredni bližini šole. Na lokaciji obstoječega zunanjega športnega igrišča bo namreč stal nov vrtec.

Projekt novega šestoddelčnega vrtca, športnega igrišča, pokrite garaže pod njim in rekonstrukcija šole poteka po načrtovani časovnici, zagotavlja Červ. "V izdelavi je projektna dokumentacija, na upravni enoti pa je v teku postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja."

Po napovedih župana se bodo gradbena dela začela v letu 2027, zaključila pa dve leti pozneje. Nov vrtec naj bi otroke sprejel z začetkom šolskega leta 2029/30.

"Vrednost celotne investicije je v tej fazi še težko oceniti, vendar se skupaj z garažno hišo giblje med sedem in osem milijonov evrov. Investiciji je med drugim namenjenih 1.936.368,85 evra nepovratnih sredstev iz državnega proračuna," finančni okvir ocenjuje Červ.

Rušenje starega vrtca in gradnja novega bosta potekala istočasno

Za to so se odločili zaradi večje varnosti, kakovosti dejavnosti vrtca in ekonomike. Na lokaciji, kjer zdaj stoji vrtec, pa bodo zgradili športno igrišče in pod njim garažno hišo.

Po pojasnilih župana bo med gradnjo novega vrtca varstvo otrok potekalo na nadomestni lokaciji na Mostu na Soči. Kje točno, na občini do sklenitve dogovora še ne razkrivajo, so pa dogovarjanja v zaključni fazi.

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