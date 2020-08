Obnova v Golovcu zaključena: prvi predor z LED-razsvetljavo pri nas

Kot so pojasnili na Darsu, so dela potekala 24 ur na dan, vse dni v tednu, dnevno je bilo na delovišču tudi do 70 delavcev, ki so opravili skupno več kot 80.000 delovnih ur. Na novo je bilo v voziščno konstrukcijo vgrajenih 2400 kubičnih metrov tamponskega drobljenca in več kot 6100 ton asfalta v štirih plasteh skupne debeline 34 centimetrov. S posebnimi injekcijskimi masami so bile vbrizgane in zatesnjene razpoke v oboku in na portalih predorske cevi v skupni dolžini več kot 1400 metrov. Izvedeno je bilo barvanje sten predora v površini več kot 5100 kvadratnih metrov. Za odvajanje vode iz predora je bilo vgrajenih več kot 1300 kubičnih metrov drenažnega prodca in zgrajenih 600 metrov zbirne drenažne kanalizacije. Za potrebe električnega napajanja predora je bila dograjena tudi pogonska centrala na južni strani predora.

Med prenovo zahodne predorske cevi je bil z gradnjo drenažnega sloja pod voziščem rešen problem prodiranja hribinske vode skozi talni obok, ki je skupaj s tovornim prometom v nekaj več kot dveh desetletjih od njegove zgraditve povzročila poškodbe v predoru. Namesto dosedanjega betonskega vozišča bo vozišče v predoru po novem asfaltno. Poleg sanacije voziščne konstrukcije, razpok in opleska notranjosti pa je obnova poseben poudarek namenila nadgradnji varnosti predora.