Kaj se bo zgodilo z vasico Slapnik, če projekt TV obnove propade?

Ne drži, da smo obupali nad projektom in nad obnovo vasi Slapnik, pravijo v Občini Brda. Prav tako v Slovenski turistični organizaciji in na Zavodu za varstvo kulturne dediščine zanikajo neodzivnost. A pri komunikaciji se je očitno zapletlo. Kaj se bo zgodilo s Slapnikom, če se produkcijska ekipa odloči, da projekt obnove izpelje drugje?

Zaradi svoje posebne lege in urbanistične zasnove ter nekdanjega načina življenja Zavod za varovanje kulturne dediščine Slapnik vrednoti kot edinstven primer naselja. FOTO: Aljoša Kravanja

Ni dvoma, da bi resničnostna oddaja, ki bi jo snemali v razpadajoči se vasici Slapnik, prinesla Brdom in Sloveniji izjemno prepoznavnost. Že slovenska nadaljevanka, ki so jo snemali v teh krajih, je namreč vplivala na drastično povečanje obiskovalcev. "V primeru, da bi se v Slapniku resnično odvijalo snemanje oddaje, ki bi bila predvajana širom po svetu, lahko ta učinek zgolj potenciramo s številom potencialnih gledalcev oddaje. Na tem mestu velja zato izpostaviti, da oddaja ne bi imela učinka zgolj za briški turizem, temveč za celotni slovenski turizem. Spomnimo se učinkov na turizem, ki jo ima recimo dejstvo, da sta prva ameriška dama Melania Trump in košarkarski mladi up NBA Luka Dončić iz Slovenije. Učinek mednarodnega resničnostnega šova v Slapniku si torej lahko zgolj predstavljamo,"pravijo v Občini Brda. Zato so že od samega začetka v projekt verjeli in so produkcijski skupini Tempo, ki je nameravala snemati resničnostno oddajo v vasi Slapnik, ves čas stali ob strani. Kot pravijo, so v projekt verjeli iz dveh razlogov. "Kot prvo, bi se vasica, ki je trenutno prepuščena zobu časa, v celoti obnovila in oživela. Mnenja smo namreč, da si sleherna vasica v Brdih, ne glede na to, koliko je oddaljena od urbanih središč, zasluži ohranitev in predvsem razvoj. Slapnik ima še to danost, da je arhitekturno izredno zanimiva vasica, zato Občini Brda njena trenutna usoda ni v čast. Kot drugi razlog pa navajamo promocijski moment, saj se v Brdih zavedamo, da bi se, v kolikor bi v Slapniku pričele snemati kamere, v medijih širom po svetu govorilo ne le o Brdih, temveč o Sloveniji kot taki," pravijo na občini. Všeč jim je bila tudi vizija, da bi vasica zaživela kot razpršeni hotel. A kot kaže, je uresničitev te vizije pod vprašajem. Iz produkcijske skupine Tempo so namreč v začetku tedna sporočili, da je vse manj verjetno, da bodo projekt izvedli v Sloveniji. Kot razloge so navedli težave s pridobivanjem lastništva ter neodzivnost in zbirokratiziranost pristojnih služb. Pogovarjajo se že z lokalnimi skupnostmi v Španiji in Italiji, ki se ponujajo kot nadomestne lokacije.

Produkcijska skupina je predvsem zaradi težav z lastništvom začela iskati nadomestno lokacijo za snemanje resničnostne oddaje. FOTO: Aljoša Kravanja

Občina Brdo: Ne drži, da smo obupali Na občini so pojasnili, da še vedno upajo na to, da se bo ideja uresničila. Ne drži, da smo obupali, so poudarili in našteli, kako so v preteklem letu in pol pomagali pri projektu. "Produkcijski ekipi smo nudili vso pomoč, stopili smo v kontakt z lastniki nepremičnin, naročili uradno cenitev ter zahtevali, da se odkup opravi za vse nepremičnine v paketu, s čimer smo lastnikom zagotovili transparenten posel. Drži pa, da imamo težave s starejšo lastnico, ki živi v Avstraliji," so dejali. Prav to naj bi bil po prepričanju občine tudi temeljni izziv realizacije projekta. Nepremičnina, ki je v tričetrtinski lasti gospe, leži namreč v samem središču vasi, zato je ključna za končno podobo obnovljene vasi. Občina se je sicer sama zelo angažirala pri tem, da bi lastnico prepričala, zato so ji prek več kanalov in poznanstev, celo odvetniške pisarne predstavili namen in pomen projekta. "Pogovori so stekli s številnimi inštitucijami, tudi z gradbeno inšpekcijo. Možno rešitev smo tudi našli, zato lahko z gotovostjo trdimo, da bi produkcijska ekipa lahko, če bi le želela, pričela aktivnosti v Slapniku," pravijo. "Naj pri tem omenimo, da smo bili v stalni povezavi tudi z novogoriško enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, sestanek smo imeli tudi s predstavniki ljubljanskega krovnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine. Več od storjenega ni bilo več v moči občine," poudarjajo v briški občini.

Vas je prepuščena sama sebi. Objekti v vasi Slapnik so v zasebni lasti, za preprečevanje vandalizma pa ima v takšnih primerih pooblastila policija. FOTO: Aljoša Kravanja

A očitno se je nekje komunikacija zataknila. "Projekt ne more zaživeti brez podpore lokalne skupnosti, države in nas. Vsi trije moramo sodelovati. Če imamo mi potencialnih 400 milijonov gledalcev, to nekaj pomeni za Slovenijo. Če birokrati ne morejo narediti svojega dela, potem se ne bomo več pogovarjali in gremo drugam,"so pred dnevi dejali v produkcijski ekipi, kjer so izpostavili tudi neodzivnost Slovenske turistične organizacije (STO) in Zavoda za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS). So bili neodzivni v javnih službah ali v produkcijski skupini? Na STO so nam pojasnili, da jih je produkcijska skupina s predlogom za sodelovanje pri projektu prvič seznanila julija 2018, nato pa še novembra 2018. "Na STO smo predlog ocenili kot zanimiv in bili od same predstavitve projekta odprti za sodelovanje, predvsem na področju promocije projekta," so demantirali navedbe skupine, da pretirane pripravljenosti za sodelovanje z njihove strani ni bilo. Pojasnili so še, da so skupino Tempo zaprosili za posredovanje natančnejše predstavitve projekta, vključno s partnerji projekta, finančno konstrukcijo in predvideno časovnico, a da teh podatkov kljub večkratnim zaprosilom niso dobili. Predstavnike produkcijske skupine so povabili tudi na sestanek, a se ga niso udeležili zaradi zasedenosti, so še dodali na STO.

Slapnik je naselbinski spomenik lokalnega pomena, razglašen z odlokom leta 1985. Kakršnikoli posegi v kulturni spomenik morajo ohranjati varovane sestavine spomenika. Za posege v kulturnem spomeniku pa je po zakonu potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje oziroma soglasje. Investitor mora zato izdelati dokumentacijo, iz katere je razviden sam poseg na spomeniku, tudi izvedba detajlov (načrti, popisi del, uporaba materialov in podobno).

Tudi v ZVKDS so poudarili, da so bili članom produkcijske ekipe vselej na voljo in potrdili, da so se z njimi srečali na več sestankih. Na zadnje so na to temo sestanek organizirali konec aprila na občini Brda. "Na sestanku 24. 4. 2019 (kjer smo se sestali s predstavniki Občine Brda, ZVKDS, vabljena sta bila predstavnika produkcijske hiše, ki pa se sestanka nista udeležila) je bilo dogovorjeno, da investitor na ZVKDS pošlje vlogo za poseg v kulturni spomenik Slapnik – Vas, EŠD 4760, kot to predpisuje Zakon o varstvu kulturne dediščine, kjer naj predstavi scenarij poteka resničnostnega šova z vplivi na spomenik. Zavod je tudi na vseh predhodnih sestankih investitorja opominjal, da si mora za posege v spomenik pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno mnenje/soglasje. Po prejemu vloge bo ZVKDS izdal kulturnovarstveno mnenje, katere podlaga so v marcu 2019 izdelane smernice za ohranjanje in varovanje naselbinskega spomenika. Žal vloge za kulturnovarstvene pogoje, ki so podlaga za izdajo kulturnovarstvenega mnenja, investitor na Zavod ni poslal," so pojasnili birokratski zaplet. Na sestanku so nameravali investitorje tudi usmerjati pri načrtovanih posegih v spomenik. Določili pa so tudi ekipo, ki bi opravljala konservatorski nadzor med snemanjem oddaje.

Arhitekturne posebnosti vasi pričajo, da so bili njeni prebivalci nekoč premožni. FOTO: Aljoša Kravanja

Kaj se bo zgodilo z vasico, če projekt TV obnove propade? Konkretnih informacij s strani produkcijske ekipe, kdaj bo padla odločitev glede Slapnika, na občini Brdo še niso dobili. Na občini sicer ocenjujejo, da bi bila škoda, ki bi nastala ob morebitnem propadu projekta, zelo velika. "Občina Brda bi si s slabimi sedmimi milijoni evrov letnih proračunskih sredstev težko privoščila obnovo celotne vasice Slapnik in promocije v tolikšnem obsegu, kot bi jo dosegli s predvajanjem resničnostne oddaje v deset in več tujih državah. Za celotno obnovo briški proračun ne bi zadostoval, kaj šele za promocijske aktivnosti."

Dodatno izseljevanje je leta 1976 pospešil potres. FOTO: Aljoša Kravanja