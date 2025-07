Zapore in dela na avtocestnem razcepu Zadobrova

Kot je v današnji izjavi za javnost povedal predsednik Darsove uprave Andrej Ribič , je obnova potrebna, saj je asfaltna podlaga že slaba, na nekaterih mestih so tudi optično vidne napake.

Obnovitvena dela vključujejo zamenjavo vseh asfaltnih plasti, ureditev prometne opreme in izvedbo nove horizontalne signalizacije.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Dela bodo potekala na treh krakih razcepa Zadobrova, in sicer Šentjakob–severna ljubljanska obvoznica, severna obvoznica–Šentjakob ter vzhodna obvoznica-severna obvoznica.

Krak med severno in vzhodno obvoznico so obnovili že v okviru del leta 2023, so spomnili na Darsu.

Pripravljalna dela, ki obsegajo zaporo odstavnega pasu in uvedbo zoženih pasov na relacijah Šentjakob–severna obvoznica in severna obvoznica–Šentjakob, so stekla v ponedeljek.

V petek popoldne načrtujejo popolno zaporo kraka Šentjakob–severna obvoznica, zvečer pa bodo zaprli še krak severna obvoznica–Šentjakob. Zapori bosta odstranjeni najpozneje v ponedeljek do 6. ure zjutraj.

V ponedeljek načrtujejo zaporo odstavnega in voznega pasu na relaciji vzhodna–severna obvoznica. Hkrati bo zaprt krak, ki s priključka Letališke ceste vodi na severno obvoznico proti Jaršam.