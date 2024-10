Obnovili ceste, sanacije hudournikov pa še kar ni: 'Še vedno je nevarno'

Točno pred letom dni je silovito deževje zajelo Tolminsko. Predvsem v Baški grapi so zemeljski plazovi odnesli ali zasuli več cest, vdrli so v stanovanjske hiše in gospodarska poslopja. Več deset domačinov so preventivno evakuirali, narasle vode so ponekod dobesedno drle skozi domove. Leto dni kasneje prebivalci pravijo, da je bilo veliko narejenega pri obnovi cest, skoraj nič pa pri sanaciji hudournikov.