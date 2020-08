Obnovitvena dela končana, Delavski most v Kranju spet odprt

In res, v petek, 31. julija, so cesto spet odprli za ves promet, kar je seveda razveselilo voznike. Uradnega odprtja še ni bilo, po naših informacijah bo nekje sredi avgusta.

A zaradi nepredvidenih del, ki so se pojavila, so rok izvedbe podaljšali do konca julija letos. V času gradnje se je namreč pokazalo, da so nekateri deli premostitvenega objekta v slabšem stanju, kot je bilo sprva predvideno, so sporočili z Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

Ko so marca lani v Kranju zaprli Delavski most, eno glavnih prometnic skozi Kranj, ki jo dnevno prevozi 15.000 vozil, je bilo predvideno, da bodo obnovitvena dela trajala eno leto. V tem času je za osebna vozila veljala delna zapora, tovornjakom nad 3,5 tone pa je bila vožnja povsem prepovedana.

V petek so delavci umaknili zaporo na Delavskem mostu v Kranju in s tem razveselili številne voznike.

Dela v vrednosti 3,5 milijona evrov

Pogodbena vrednost del na mostu, ki jih v celoti financira direkcija, znaša slabe 3,5 milijona evrov.

V sklopu del so po podatkih Direkcije RS za infrastrukturo naredili:

- sanacijo betonskih delov objekta (oporniki, voziščna plošča in hodniki za pešče in kolesarje),

- celovito obnovo protikorozijske zaščite površine jeklene konstrukcije škatlastega prereza nosilca, prečnih nosilcev in konzol,

- zamenjavo vseh dilatacij, zamenjavo ležišča na enem stebru in čiščenje ostalih ležišč,

- zamenjavo asfaltne prevleke in hidroizolacije v območju nad oporniki in v območju sovprežne prekladne konstrukcije v celotni širini vozišča, dolžine cca 50 metrov na vsaki strani mostu,

- zamenjavo hodnikov (kolesarska steza in steza za pešce) po celotni dolžini objekta,

- zamenjavo jeklene varnostne ograje po celotni dolžini objekta in nadvišanje ter lokalne sanacije ograje za pešce,

- zamenjavo prečnih litoželeznih cevi za odvodnjavanje in sanacijo cevk za pronicajočo vodo.

Kljub pričakovanjem zastojev in težav v prometu ni bilo

Zapora mostu, ki je bil zgrajen leta 1980, je vplivala na celotno prometno sliko Kranja. Pristojni so še pred začetkom del predvideli, da bo voznikom osebnih vozil podaljšala potovalni čas, tovorna vozila nad 3,5 tone, za katera je obveljala popolna zapora, pa so preusmerili na obvozne poti.

"Posledično bo tudi na vseh ostalih kranjskih cestah več tovornjakov, kar bo zagotovo vplivalo na ostale udeležence v prometu," so opozarjali. A drugače ni šlo, tovornjaki namreč povzročajo preveč vibracij in posledično se beton ne bi strjeval.

Prometni policisti so pričakovali, da bo najbolj kritičen čas za zastoje med tednom zjutraj med 6.30 in 8.00, popoldan pa od 14. in tudi do 18. ure. V prvih dneh so tako oni kot redarji urejali promet, a je bilo že kaj kmalu jasno, da težav, zastojev in nestrpnosti med vozniki ne bo.