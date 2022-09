Obnovitvena moč narave presenetilo celo gozdarje

Takrat ko so jih najbolj potrebovali jih ni bilo od nikoder, zdaj pa so kraško pokrajino vendarle namočile obilnejše padavine in poskrbele, da jesen na Krasu tokrat ne bo rjavo-rdeča temveč izjemoma svetlo zelena.

"V tem primeru vidimo mrtvo drevo na najbolj poškodovanem delu požarišča, ki že odganja, in sicer koreninski sistem je ohranjen do te mere, da lahko ti speči popki v tleh odženejo in imamo že tu malo jesenovo drevo, ki se bo nadalje razvijalo," pove vodja službe za gojenje gozdov pri ZGS, Andrej Breznik. In povsem enako so dogaja tudi z ostalimi vrstami listavcev, opažajo na Zavodu za gozdove, kjer so sicer vedeli, da se bo gozd začel obnavljati sam, nihče pa si ni mislil, da se bo to zgodilo tako hitro. Moram reči, da je bilo tudi meni osebno to nekaj novega, to je bilo zelo presenetljivo, kakšna je ta obnovitvena moč narave oziroma gozda," dodaja Breznik.